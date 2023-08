The Trade Desk, Inc. est une société de technologie. Grâce à sa plateforme en libre-service basée sur le cloud, la société et les acheteurs de publicité peuvent créer, gérer et optimiser des campagnes de publicité numérique basées sur des données dans des formats et des canaux publicitaires, notamment l'affichage, la vidéo, l'audio, l'in-app, le natif et le social, sur une multitude d'appareils, tels que les ordinateurs, les appareils mobiles et la télévision connectée. Elle propose une plateforme logicielle omnicanale en libre-service qui permet à ses clients d'acheter et de gérer des campagnes publicitaires numériques axées sur les données. La plateforme de la société permet aux clients de gérer des campagnes publicitaires intégrées sur différents canaux et formats publicitaires. Les intégrations de sa plateforme avec l'inventaire, les partenaires de données et les éditeurs fournissent aux acheteurs de publicité des capacités de portée et de décision, et ses interfaces de programmation d'applications d'entreprise (API) permettent à ses clients de personnaliser et d'étendre les fonctionnalités de la plateforme. Elle propose des solutions aux agences de publicité et autres prestataires de services pour les annonceurs.

Secteur Logiciels