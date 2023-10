The Travelers Companies, Inc. figure parmi les principaux groupes d'assurance américains. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - assurance aux entreprises (46,1%) : assurances multirisque commerciale (24% des revenus), indemnisation des travailleurs (20%), automobile (17,4%), responsabilité civile générale (16,8%), biens commerciaux (15,3%) et autres (6,5%) ; - assurance aux particuliers (35,7%) : assurance automobile, habitation, etc. ; - assurance dommage aux institutions financières (9,2%) : assurance responsabilité professionnelle, cautionnement des contrats, assurance risques, etc. La répartition géographique des revenus est la suivante : Etats-Unis (94,4%), Canada (3,5%) et autres (2,1%).