Travelers Companies a enregistré une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à des revenus d'investissement plus élevés et à une souscription solide qui ont compensé les pertes dues aux catastrophes naturelles, a déclaré vendredi l'assureur phare.

Les particuliers et les entreprises recommencent à dépenser pour leurs polices d'assurance, ce qui permet aux assureurs d'attirer et de conserver des clients malgré des prix plus élevés dans certains cas.

Les primes nettes émises ont augmenté de 8 % au cours du trimestre écoulé par rapport à l'année précédente, avec une croissance dans toutes les unités, a déclaré la société.

Les gains techniques ont bondi de 55 % pour atteindre 1,2 milliard de dollars, tandis que les revenus nets des investissements ont augmenté de 24 %, grâce à des rendements élevés des titres à revenu fixe et à la croissance des investissements à échéance fixe.

La stabilité de l'économie américaine, les prévisions de baisse des taux d'intérêt et l'incertitude géopolitique croissante ont contribué à alimenter l'activité sur les marchés boursiers américains.

L'euphorie s'est également propagée à d'autres classes d'actifs, soutenant les gains des portefeuilles d'investissement.

Les pertes liées aux catastrophes, nettes de réassurance, ont augmenté pour atteindre 1,51 milliard de dollars, contre 1,48 milliard de dollars l'année précédente, en raison de violentes tempêtes de vent et de grêle aux États-Unis.

"Nous sommes heureux d'avoir généré un résultat net solide au cours d'un trimestre qui a été marqué par un nombre record de violentes tempêtes convectives aux États-Unis", a déclaré Alan Schnitzer, président-directeur général de l'entreprise.

Selon un rapport du courtier en réassurance Gallagher Re, les pertes assurées mondiales dues à des catastrophes naturelles au cours du premier semestre 2024 se sont élevées à au moins 61 milliards de dollars, soit 25 % de plus que la moyenne décennale pour cette période, en grande partie à cause des tempêtes qui ont frappé les États-Unis.

Le revenu de base de la société a augmenté pour atteindre 585 millions de dollars, soit 2,51 dollars par action, pour les trois mois se terminant le 30 juin, contre 15 millions de dollars, soit 0,06 dollar par action, un an plus tôt.

Son ratio combiné sous-jacent s'est également amélioré, passant à 87,7 %, contre 91,1 % un an plus tôt. Un ratio inférieur à 100 % signifie que l'assureur a perçu plus de primes qu'il n'a payé de sinistres.