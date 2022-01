Travelers : hausse de 6% du BPA au 4e trimestre

Travelers publie un bénéfice net ajusté de 1,29 milliard de dollars au titre du quatrième trimestre 2021, soit un BPA en hausse de 6% à 5,20 dollars par action, pour des revenus en croissance de 7% à un peu plus de neuf milliards.



La compagnie d'assurance new-yorkaise explique que cette amélioration de son bénéfice net ajusté reflète principalement une hausse de son revenu d'investissement net et un gain de souscriptions sous-jacent plus élevés.



Sur l'ensemble de l'année écoulée, Travelers a ainsi réalisé un bénéfice net ajusté en hausse de 31% à 3,52 milliards de dollars, soit un rendement des capitaux propres en amélioration de 2,4 points à 13,7%, et des revenus accrus de 9% à 34,8 milliards.



