Travelers : retour aux bénéfices malgré les tempêtes

L'assureur américain Travelers a fait état vendredi d'un retour aux bénéfices sur le deuxième trimestre, en dépit du nombre important de tempêtes ayant soufflé aux Etats-Unis ces derniers mois.



Le groupe indique avoir dégagé un profit net de 534 millions de dollars sur les trois mois écoulés, à comparer avec une perte de 14 millions de dollars sur la même période de 2023.



Ramené par action, son résultat atteint 2,29 dollars, là où les analystes financiers prévoyaient en moyenne un BPA de deux dollars par titre.



Travelers - l'une des 30 composantes de l'indice Dow Jones - explique dans un communiqué que le résultat tiré de ses investissements a plus que compensé les pertes liées au nombre record de 'tempêtes convectives' qui ont balayé le pays dernièrement.



Les pertes sur catastrophes ont atteint 1,51 milliard de dollars sur le trimestre, contre 1,48 milliard sur la même période de l'an dernier.



Les primes nettes ont progressé de 8% sur le trimestre pour atteindre un niveau record de 11,1 milliards de dollars et les nouvelles souscriptions ('new business') ont progressé de 9% à 732 millions de dollars.



Le ratio combiné sous-jacent, le rapport qui mesure la différence entre les indemnités versées et les primes encaissées, s'est amélioré à 87,7% contre 91,1% un an plus tôt, sachant qu'un chiffre inférieur à 100% traduit une activité bénéficiaire.



L'action Travelers s'inscrivait en hausse de 1,5% vendredi en préouverture dans le sillage de ces chiffres.



