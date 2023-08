The Vita Coco Company, Inc, anciennement All Market Inc, est une plateforme d'hydratation fonctionnelle à base de plantes, qui fournit de l'eau de coco conditionnée. Le portefeuille de la société est dirigé par Vita Coco, qui se concentre sur la catégorie mondiale de l'eau de coco et propose également de l'huile de coco et du lait de coco. Elle opère dans deux secteurs d'activité : Amériques et International. Les catégories de produits de la société comprennent l'eau de coco Vita Coco, les marques privées et autres. Vita Coco Coconut Water comprend tous les produits d'eau de coco de marque proposés sous le label Vita Coco. La catégorie des produits de marque privée comprend toutes les offres de produits de marque privée, notamment l'eau et l'huile de coco. La catégorie des autres produits comprend tous les autres produits, dont Runa, une boisson énergétique à base de plantes, Ever & Ever, une eau conditionnée, et PWR LIFT, une eau aromatisée infusée aux protéines. Les produits de la société comprennent également Vita Coco Sparkling, des produits à base de lait de coco et d'autres produits en vrac.

Secteur Boissons non alcoolisées