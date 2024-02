The Vita Coco Company, Inc. est une plateforme de marques dans la catégorie des boissons fonctionnelles. Le portefeuille de la société est dominé par la marque Vita Coco, qui est présente dans la catégorie de l'eau de coco aux États-Unis, et comprend des offres d'huile de coco, de jus, de mélanges d'hydratation et de lait. Ses autres marques comprennent la boisson énergétique propre Runa, l'eau améliorée durable Ever & Ever et l'eau infusée de protéines PWR LIFT. Elle fournit également des produits de marque privée aux détaillants dans les catégories de l'eau de coco et de l'huile de coco. Son segment Amériques comprend ses activités principalement aux États-Unis et au Canada, et son segment International comprend ses activités principalement en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. Elle propose l'eau de coco Vita Coco comme alternative aux boissons sportives sucrées et à d'autres solutions d'hydratation moins saines. Ses produits sont distribués principalement dans les clubs, les magasins d'alimentation, les pharmacies, les magasins de masse, les magasins de proximité, le commerce électronique et les services alimentaires.

Secteur Boissons non alcoolisées