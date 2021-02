Disney : Bank of America relève son objectif

Bank of America a annoncé vendredi avoir relevé son objectif de jours sur Disney de 192 à 223 dollars après les 'solides' résultats trimestriels dévoilés dans la soirée d'hier par le géant américain du divertissement.



Le broker - qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre - attribue les bonnes performances du groupe de médias à la robustesse de ses activités de vidéo à la demande, une tendance selon lui appelée à perdurer.



'Nous nous attendons à ce que la demande pour Disney+ reste forte avec le lancement de la plateforme de divertissement généraliste du groupe, Star, sur plusieurs marchés le 23 février', écrit BofA.



'Disney+ et Star vont également commencer à mettre en place des hausses de prix à compter du deuxième trimestre fiscal, ce qui devrait soutenir la croissance du chiffre d'affaires et améliorer le potentiel en termes de marges', ajoute le courtier.



Credit Suisse - qui affiche une opinion 'surperformance' sur le titre - a également rehaussé son objectif de cours, le faisant passer de 192 à 218 dollars ce vendredi.



L'action Disney s'inscrit actuellement en baisse de 0,8% à Wall Street.



