Disney : dans le vert après la mise à niveau d'un broker

L'action Disney a augmenté vendredi après qu'UBS a relevé sa note sur le titre - passant de 'neutre' à 'achat' - et affirmé que la société restait le groupe de médias traditionnels le mieux positionné pour concurrencer les géants de l'Internet. UBS a d'ailleurs relevé son objectif de cours de 155 dollars à 200 dollars.



Alors que la consommation de vidéo évolue en ligne, Disney est bien placé pour atteindre une échelle similaire à celle du leader du secteur Netflix, avec plus de 340 millions d'abonnés dans le monde d'ici 2024, alors qu'UBS table sur 316 millions d'abonnés pour Netflix au même moment.



Selon UBS, les revenus générés par le streaming pourraient même atteindre 43 milliards de dollars en 2024 pour Disney, un chiffre bien au-dessus des 35 milliards de dollars prévus par Wall Street.



Dans l'intervalle, la rentabilité commerciale des parcs devrait rebondir, car les vaccins sont plus largement distribués, poursuit le broker.





