Walt Disney : DISNEY vise de 300 à 350 millions d'abonnés à ses services de streaming

A l'occasion d'une journée investisseurs, Disney a révisé à la hausse ses prévisions d'abonnés payant pour ses services de streaming, à 300-350 millions d'ici son exercice 2024. Au 2 décembre, son portefeuille de services directs aux consommateurs a dépassé les 137 millions d'abonnements payants dans le monde, dont 11,5 millions pour ESPN+, 38,8 millions pour Hulu et 86,8 millions d'abonnés Disney+ , lancé en novembre 2019. Le groupe de divertissement compte faire croître son portefeuille d'abonnés grâce à une augmentation significative de sa production de contenus.



Plus de 100 nouveaux contenus seront disponibles chaque année. Au cours des prochaines années, Disney+ prévoit de sortir notamment environ 10 séries Star Wars et 10 séries Marvel, ainsi que 15 séries Disney Animation et Pixar.



En outre, Disney a annoncé une augmentation du prix pour les abonnés américains de 1 dollar par mois, à 7,99 dollars par mois à partir du 26 mars 2021.