Walt Disney : DISNEY va fermer au moins 60 de ses magasins en Amérique du Nord

Walt Disney a annoncé qu'il allait fermer plus de 60 magasins en Amérique du Nord, soit environ 20% du nombre total de ses boutiques dans le monde. Le géant de l'entertainment souhaite accélérer sur le digital et le e-commerce, en améliorant notamment son site web ShopDisney et en élargissant sa gamme de produits pour y inclure davantage de collections de vêtements pour adultes, de streetwear, de produits haut de gamme pour la maison et d'articles de collection. Disney pourrait également procéder à d'autres fermetures de magasins dans le monde.