The Warehouse Group Limited est une société basée en Nouvelle-Zélande, qui opère en tant que détaillant de marchandises générales. La société exploite des magasins de détail, des boutiques en ligne ainsi que des centres de distribution dans toute la Nouvelle-Zélande. Ses secteurs d'activité comprennent The Warehouse, Warehouse Stationery, Noel Leeming et les autres activités du groupe. The Warehouse est un détaillant de marchandises générales et de vêtements qui compte plus de 88 magasins. Le segment Warehouse Stationery est un détaillant de papeterie avec plus de 66 magasins en Nouvelle-Zélande, qui se concentre sur la fourniture d'une gamme de papeterie, d'art et d'artisanat, de technologie, de mobilier de bureau, d'impression et de copie, et de services de personnalisation. Le segment Noel Leeming est un détaillant multicanal d'électronique grand public et d'appareils électroménagers qui compte plus de 67 magasins en Nouvelle-Zélande et propose une gamme de technologies grand public et d'appareils électroménagers de marque, ainsi qu'un service après-vente, y compris un service de solutions techniques. Les activités du groupe Other, qui comprennent une société immobilière, une chocolaterie et d'autres.