The Warehouse Group Limited est une société basée en Nouvelle-Zélande, qui opère en tant que détaillant de marchandises générales. Les secteurs de la société comprennent The Warehouse, qui est un détaillant de marchandises générales et de vêtements avec plus de 88 magasins ; Warehouse Stationery, qui est un détaillant de papeterie avec plus de 67 magasins en Nouvelle-Zélande ; Noel Leeming, qui est un détaillant d'électronique grand public et d'appareils ménagers avec environ 68 magasins situés dans toute la Nouvelle-Zélande ; Torpedo7, qui vend des équipements de plein air et de sport par le biais d'une gamme de sites Web et exploite plus de 25 magasins situés dans toute la Nouvelle-Zélande, et Autres activités du groupe, qui comprend une société immobilière, une chocolaterie et le coût résiduel des fonctions de bureau de soutien non attribuées.