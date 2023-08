Weir Group PLC figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de produits et de services à destination des secteurs de l'industrie minière, de l'infrastructure et de la construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - équipements d'exploitation minière et de traitement des minéraux (74,8%) : équipements de concassage et de broyage, pompes, valves, équipements de manutention, etc. vendus sous les marques Warman® Centrifugal Slurry Pumps, GEHO® Positive Displacement Pumps, Enduron® High Pressure Grinding Rolls, Cavex® Hydrocyclones et Linatex® Resistant Rubber ; - outils et équipements de travail du sol (25,2%) : marques ESCO et Bucyrus Blades. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de pièces de rechange (69,1%), ventes d'équipements d'origine (22,6%), ventes de services (5,9%) et autres (2,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (0,8%), Europe (8,6%), Amérique du Sud (21,2%), Australie (17,7%), Etats-Unis (15%), Canada (14%), Asie-Pacifique (11,6%), Moyen Orient et Afrique (11,1%).

Secteur Machines et équipements industriels