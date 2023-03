Les actions Weir bondissent, la croissance annuelle dépassant le consensus

(Alliance News) - Weir Group PLC a annoncé mercredi un chiffre d'affaires annuel supérieur au consensus pour 2022, et a déclaré avoir démarré la nouvelle année avec un "carnet de commandes record" et des perspectives prometteuses sur le marché clé de l'exploitation minière.

Les actions de la société ont grimpé de 7,2 % à 2 035,00 pence chacune à Londres mercredi matin, ce qui en fait la meilleure performance du FTSE 100.

La société de technologie minière basée à Glasgow a déclaré que le revenu en 2022 a bondi de 28 % pour atteindre 2,47 milliards de livres sterling, contre 1,93 milliard en 2021. Le chiffre d'affaires a dépassé le consensus de 2,36 milliards de GBP établi par la société.

Le bénéfice avant impôt s'est amélioré de 40 %, passant de 209,5 millions de GBP à 260,2 millions de GBP, tandis que le bénéfice d'exploitation ajusté a grimpé d'un tiers à 395 millions de GBP, dépassant le consensus de 379 millions de GBP.

"L'opportunité de création de valeur pour Weir est convaincante. L'industrie minière joue un rôle crucial pour répondre à la double demande de décarbonisation et de croissance économique, ce qui se traduit par une croissance de la demande de métaux critiques sur plusieurs décennies", a déclaré Jon Stanton, directeur général.

"Cela se reflète dans la performance éprouvée de nos activités minières tout au long du cycle, et s'est encore vérifié en 2022."

Weir a augmenté sa rémunération annuelle de 38 %, passant de 23,8 pence à 32,8 pence par action. Elle a augmenté son paiement final de 57% à 19,3 pence.

Pour l'avenir, la société a déclaré : "Nous commençons 2023 avec un carnet de commandes record et des conditions positives sur les marchés miniers, où les niveaux d'activité élevés, associés à l'accent mis par les mineurs sur les opérations durables, stimulent la demande pour nos pièces de rechange AM et nos solutions OE brownfield. En 2023, nous prévoyons donc une croissance du chiffre d'affaires, du bénéfice et de la marge d'exploitation à taux de change constant."

Sa marge d'exploitation ajustée pour 2022 est de 16,0 %, en hausse par rapport à 15,3 %. Weir prévoit d'atteindre son objectif de marge de 17 % pour 2023.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.