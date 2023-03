Weir déclare que des objectifs d'émission "plus ambitieux" ont été approuvés par le SBTi

(Alliance News) - Weir Group PLC a déclaré jeudi que de nouveaux objectifs d'émission "plus ambitieux" ont été approuvés par l'initiative Science Based Targets.

La société de technologie minière basée à Glasgow a déclaré que les objectifs, annoncés en juillet de l'année dernière, couvrent les émissions de gaz à effet de serre provenant des opérations de Weir et de ses chaînes de valeur.

L'entreprise vise à réduire les émissions absolues de gaz à effet de serre provenant de ses propres activités de 30 % d'ici à 2030, à partir de 2019 comme année de référence, ainsi qu'à réduire les émissions provenant de l'utilisation des produits vendus de 15 %, également d'ici à 2030.

Weir a fait remarquer qu'elle avait progressé dans la réalisation de ces objectifs, ayant réduit les émissions de ses activités de 17 % depuis 2019.

L'entreprise a ajouté que 97 % des émissions de sa chaîne de valeur proviennent de l'utilisation de produits à longue durée de vie sur les sites des clients. Les dernières technologies de Weir proposent des économies d'énergie de 40%, a déclaré la firme. Les innovations futures en matière de réduction de la consommation d'énergie par tonne de minerai traité contribueront également à réduire les émissions liées à l'exploitation minière.

Weir a créé un plan de transition climatique qui, selon elle, "fournira une transparence totale sur la manière dont nous prévoyons d'atteindre nos objectifs en matière de climat".

Le président-directeur général, Jon Stanton, a déclaré : "Le monde n'évolue pas assez vite : "Le monde n'avance pas assez vite pour éviter les conséquences du changement climatique. Nous connaissons le rôle crucial des métaux dans les technologies à faible émission de carbone, c'est pourquoi une action collective accélérée est nécessaire pour transformer la façon dont les métaux sont extraits et produits.

"L'exploitation minière doit s'intensifier et s'assainir, et les solutions techniques de Weir ont un rôle important à jouer à cet égard. L'approbation par le SBTi de nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre à court terme, fondés sur des données scientifiques, renforce notre engagement à rendre l'exploitation minière intelligente, efficace et durable."

Les actions de Weir ont chuté de 1,2 % à 1 962,16 pence chacune à Londres jeudi matin.

