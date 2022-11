L'entreprise philippine Udenna envisage de vendre les activités de restauration de Conti's et Wendy's - sources

Le conglomérat philippin du pétrole et de l'éducation est en pourparlers avec au moins un conseiller financier sur la vente potentielle des deux entreprises ensemble, ont déclaré trois des sources ayant une connaissance directe de la question.

La transaction pourrait rapporter jusqu'à 200 millions de dollars pour les deux actifs combinés, ont ajouté deux des sources. Les sources ont refusé d'être identifiées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias. Udenna possède Wendy's et Conti's par le biais de sa filiale alimentaire Eight-8-Ate Holdings, selon son site Web. "Nous explorons toujours les opportunités disponibles qui seraient bénéfiques pour le groupe", a déclaré mercredi à Reuters un porte-parole d'Udenna. L'économie des Philippines a connu une croissance de 7,4 % au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, la deuxième plus rapide en Asie du Sud-Est pour cette période, derrière le Vietnam, suite à l'assouplissement des longues restrictions COVID-19. Le magnat Dennis Uy, un proche associé et le principal donateur de la campagne de Duterte, a fondé Udenna en 2002. Il a acheté une participation de 70 % dans Conti's en 2018 pour une somme non divulguée, selon son site Web. Un an plus tard, elle a acquis tous les restaurants Wendy's aux Philippines, devenant ainsi le maître franchisé de la chaîne de restauration rapide dans le pays. Elle n'a pas fourni de détails financiers sur cet achat. Conti's possède 70 magasins aux Philippines. Ses propriétaires fondateurs détiennent une participation minoritaire dans l'entreprise. Wendy's possède 52 magasins aux Philippines, principalement dans la capitale.

L'expansion rapide de l'entreprise de Uy's, alimentée par l'endettement, a commencé lorsque Duterte a pris le pouvoir en 2016, mais les revenus ont considérablement diminué pendant la pandémie. L'entreprise a longtemps insisté sur le fait qu'elle n'avait reçu aucun traitement préférentiel sous Duterte.

Au milieu de pertes profondes, Uy a dû se résoudre à vendre ses actifs, notamment une participation dans le principal champ gazier des Philippines en mer de Chine méridionale.