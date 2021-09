Le Trésor américain autorise les envois de fonds personnels vers l'Afghanistan

Cette nouvelle pourrait apporter un certain soulagement à l'économie afghane, qui est sur le point de s'effondrer après les mesures prises par les États-Unis et d'autres pays pour mettre fin à l'aide étrangère et geler quelque 9 milliards de dollars d'actifs afghans après la prise du pouvoir par les Talibans le 15 août.

De nombreux Afghans dépendent fortement des paiements effectués par les travailleurs migrants à l'étranger. Selon les données de la Banque mondiale, ces envois de fonds https://www.reuters.com/world/what-leverage-do-us-allies-have-over-taliban-afghanistan-2021-09-02amounting devraient atteindre 789 millions de dollars en 2020, soit un peu plus de 4 % du produit intérieur brut du pays.

Western Union https://www.reuters.com/business/western-union-suspends-services-afghanistan-2021-08-19, la plus grande société de transfert d'argent au monde, et Moneygram ont toutes deux suspendu ces services après la prise de pouvoir par les talibans, coupant ainsi une source importante de fonds sur laquelle de nombreuses familles comptent pour payer la nourriture.

Western Union https://www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-western-union-resuming-services-afghanistan-senior-exec-2021-09-02 a déclaré jeudi à Reuters qu'elle reprenait ses services de transfert d'argent vers l'Afghanistan, affirmant que cette décision s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par les États-Unis pour permettre la poursuite des activités humanitaires après la prise du pouvoir par les talibans.