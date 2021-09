Les États-Unis n'ont pas l'intention de débloquer des milliards de dollars d'avoirs afghans, selon le Trésor.

Une grande partie des 10 milliards de dollars d'avoirs de la banque centrale afghane est stationnée à l'étranger https://www.reuters.com/world/asia-pacific/afghan-central-banks-10-billion-stash-not-all-within-reach-taliban-2021-08-17, où elle est considérée comme un instrument clé permettant à l'Occident de faire pression sur les talibans https://www.reuters.com/world/what-leverage-do-us-allies-have-over-taliban-afghanistan-2021-09-02 pour qu'ils respectent les droits des femmes et l'État de droit.

Selon les experts financiers, le déblocage de ces actifs peut prendre des mois.

Les responsables du département d'État américain, du Trésor américain, du Conseil national de sécurité de la Maison Blanche et d'autres agences discutent régulièrement des finances de l'Afghanistan depuis que les talibans ont pris le pouvoir à la mi-août, en prévision de ce que les Nations unies et d'autres organismes considèrent comme une crise humanitaire imminente.

Toute décision de débloquer les fonds impliquerait probablement des hauts fonctionnaires américains de plusieurs ministères, mais elle reviendrait en dernier ressort au président Joe Biden, ont déclaré les experts.

Les prix des denrées alimentaires et des carburants s'envolent dans tout l'Afghanistan, dans un contexte de pénurie de liquidités provoquée par l'arrêt de l'aide étrangère, l'arrêt des livraisons de dollars et la sécheresse.

Le Trésor américain a déclaré cette semaine qu'il avait accordé une licence https://www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-us-treasury-issued-new-license-ease-flow-aid-afghanistan-2021-09-01 autorisant le gouvernement américain et ses partenaires à continuer de faciliter l'aide humanitaire en Afghanistan. Il a également donné à Western Union, la plus grande société de transfert d'argent au monde, et à d'autres institutions financières le feu vert pour reprendre le traitement des envois de fonds personnels https://kfgo.com/2021/09/02/u-s-treasury-allows-personal-remittances-to-flow-to-afghanistan vers l'Afghanistan en provenance de migrants à l'étranger.

Le département du Trésor n'assouplit pas les sanctions à l'encontre des talibans ni ne desserre les restrictions sur leur accès au système financier mondial, a déclaré un porte-parole à Reuters.

"Le gouvernement des États-Unis a été en contact avec les partenaires humanitaires en Afghanistan, tant en ce qui concerne les conditions de sécurité sur le terrain que sur leur capacité à poursuivre leur travail humanitaire", a déclaré le porte-parole.

"Alors que nous maintenons notre engagement envers le peuple afghan, nous n'avons pas réduit la pression des sanctions sur les dirigeants talibans ni les restrictions importantes sur leur accès au système financier international."

Shah Mehrabi, professeur d'économie dans le Maryland et membre de longue date du conseil d'administration de la banque centrale afghane, un haut fonctionnaire russe et des groupes humanitaires sont parmi ceux qui exhortent le Trésor américain à dégeler également les avoirs afghans, affirmant que des vies sont en jeu.

"La gravité de la situation est si immense. Chaque jour qui passe va entraîner davantage de souffrances et d'exode de personnes", a déclaré M. Mehrabi.

Le Fonds monétaire international a également empêché les talibans d'accéder à quelque 440 millions de dollars de nouvelles réserves d'urgence, ou droits de tirage spéciaux, émis par le prêteur mondial le mois dernier.

Adnan Mazarei, ancien directeur adjoint du FMI et actuellement chercheur au Peterson Institute for International Economics, a déclaré que les États-Unis ne pouvaient pas légalement libérer les avoirs afghans tant qu'il n'y avait pas de gouvernement reconnu par la communauté internationale, ce qui pourrait prendre de nombreux mois. Le FMI ne pouvait pas agir avant que son conseil d'administration ne vote, une fois le gouvernement reconnu.

Il a ajouté que les réserves d'une banque centrale ne sont généralement pas touchées, sauf en dernier recours. Même l'Iran, qui subit d'intenses sanctions internationales, n'a pas utilisé les réserves d'urgence du FMI, a-t-il ajouté.

Brian O'Toole, un ancien fonctionnaire du département du Trésor qui travaille aujourd'hui pour l'Atlantic Council, a déclaré que le déblocage des avoirs afghans ne résoudrait pas les problèmes considérables de l'Afghanistan.

"Le simple déblocage de ces fonds ne stabilise pas l'économie afghane, ni rien de tel. Ce que cela fait, c'est donner aux Talibans l'accès" à des milliards de dollars, a-t-il déclaré. "Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'appétit aux États-Unis pour faire cela, et il ne devrait pas y en avoir".