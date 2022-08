Western Union au Mali réactive les services de transfert d'argent vers et depuis les pays de la CEDEAO

Western Union a annoncé aujourd'hui avoir relancé les services de transfert de fonds pour les clients du Mali souhaitant envoyer et recevoir de l'argent depuis la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Cette décision renforce l'engagement de Western Union envers le Mali et pour le mouvement d'argent transfrontalier pour les clients du pays.

« Nous sommes ravis de relancer nos services de transfert d'argent reliant le Mali à la CEDEAO, » a déclaré Mohamed Touhami El Ouazzani, Vice-président régional pour l'Afrique chez Western Union. « Les transferts d'argent constituent une véritable bouée de sauvetage pour des millions de personnes, et toute interruption des services peut avoir un impact sur la vie des clients et de leurs familles. Bien que nous ayons temporairement suspendu nos services de transfert d'argent au Mali vers et depuis les pays de la CEDEAO, nous avons œuvré rapidement pour reprendre nos services de manière responsable peu de temps après la levée des restrictions sur la nation. »

Les transferts d'argent internationaux de Western Union sont restés toujours disponibles au Mali, reliant les clients au reste du monde. La levée des restrictions signifie que les clients peuvent à nouveau utiliser les services de Western Union pour envoyer et recevoir de l'argent depuis le Bénin, le Burkina Faso, le Cape Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.

Selon les chiffres de 2021 publiés par la Banque mondiale, les transferts de fonds reçus par le Mali s’élevaient à 1,05 milliards, contribuant à 5,5% du PIB malien.

Western Union exploite l'une des plus grandes plateformes de transfert d'argent transfrontalier au monde, transférant de l'argent vers et depuis plus de 200 pays et territoires. Son but consiste à connecter les gens où qu'ils soient dans le monde afin qu'ils puissent envoyer et recevoir un soutien vital.

Western Union opère au Mali depuis plus de 20 ans. La société offre des services de transfert de fonds internationaux sur des canaux numériques et de physiques via un vaste réseau d'agents. Elle continuera à se concentrer sur la rapidité, le choix et l'efficacité pour les clients, ainsi que sur l'autonomisation économique grâce aux mouvements d'argent dans le monde entier.

