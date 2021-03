Western Union : La Western Union Foundation aide 200 000 personnes dans 33 pays, en soutenant leur carrière et la lutte contre la COVID-19 en 2020

Les migrants, les réfugiés et les étudiants internationaux bénéficient des dons 2020 de la Western Union Foundation

La Western Union Foundation a annoncé aujourd’hui avoir investi plus de 6 millions USD pour améliorer la vie de 200 000 personnes dans 33 pays, en finançant la formation, l’éducation et d’autres initiatives liées à l’accès à l’emploi pour les migrants, les réfugiés et les étudiants internationaux, ajoutées à l’aide humanitaire et au soutien contre la COVID. Dans l’édition 2020 de son Rapport mondial sur l’impact de la philanthropie (« 2020 Global Philanthropic Impact Report »), la Fondation souligne l’impact produit par la relance de l’activité locale, et en appelle à la communauté internationale pour prendre des mesures supplémentaires afin de connecter les populations défavorisées aux opportunités économiques, tandis que le monde entre dans sa première phase de rétablissement d’une économie mondiale perturbée par l’épidémie de la COVID.

2020 fut également la première année complète pour l’engagement emblématique de la Western Union Foundation, Opportunity Beyond Borders (« L’opportunité au-delà des frontières »), un investissement de 15 millions USD sur trois ans, visant à fournir aux jeunes adultes migrants et réfugiés les outils, le réseau et les ressources pour décrocher un emploi durable.

« Je suis fier de toutes les réponses apportées par Western Union face à la COVID en 2020, notamment par le biais de nos activités philanthropiques », a confié le président et directeur général, Hikmet Ersek. « Notre Société et notre Fondation ont fait progresser nos objectifs communs qui visent à financer l’intégration des migrants grâce à la qualification professionnelle, aux bourses d’études, à la prévention des catastrophes et l’aide aux sinistrés. »

« L’année dernière n’a fait que réitérer les besoins, et approfondir notre engagement, pour aider énergiquement et économiquement les populations déplacées à trouver des emplois consistants et des salaires décents », a souligné pour sa part la directrice exécutive de la Fondation, Elizabeth Roscoe. « Ces employés participent à leur tour au développement des économies partout où ils créent des entreprises, génèrent des emplois, et promeuvent le commerce transfrontalier. Notre capacité à produire ces effets positifs n’est possible que grâce au soutien persistant de nombreuses organisations et particuliers, notamment les employés de Western Union. Nous leur en sommes extrêmement reconnaissants, ainsi qu’à nos entreprises donatrices, pour leurs interventions continues à l’appui de nos efforts dans le monde entier. »

En 2020, 64 % des employés de Western Union ont apporté leur contribution sous forme de dons pécuniaires et de bénévolat, en faveur de causes diverses, notamment pour soutenir la mission de la Fondation, totalisant ainsi près de 2 millions USD en dons caritatifs.

Outre Western Union, les principales entreprises donatrices de la Fondation comprennent Wells Fargo, Grant Thornton, Cognizant, McKinsey & Company, HCL Technologies, TATA Consultancy Services, et MediaHub.

La Western Union Foundation estime que l’éducation est la voie la plus sûre vers l’opportunité économique. Après 20 années d’influence, nous continuons de remplir notre mission avec Opportunity Beyond Borders, en nous concentrant sur la capacitation des jeunes déplacés de force et marginalisés, à travers la formation et l’éducation nécessaire pour réussir dans l’économie mondiale d’aujourd’hui, basée sur la technologie. La Fondation offre également des financements pour soutenir les efforts humanitaires destinés aux communautés en crise et victimes de désastre, l’une des raisons clés des migrations forcées. À ce jour, nous avons financé divers projets et bourses d’études à hauteur de plus de 131 millions USD. La Western Union Foundation est un organisme de bienfaisance distinct et exonéré d’impôts, en vertu de la section 501(c)(3), qui bénéficie du soutien de la Western Union Company, de ses employés, agents, et partenaires commerciaux. Les contributions à la Fondation sont déductibles fiscalement aux fins de l’impôt sur le revenu, aux États-Unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.westernunionfoundation.org, ou suivez-nous sur Twitter @TheWUFoundation.

