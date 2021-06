Western Union : accélère le transfert monétaire numérique pour les réseaux postaux du monde entier

Australia Post devient la cinquième organisation postale nationale à offrir des services de transfert monétaire numérique optimisés par Western Union

Western Union (NYSE : WU), leader mondial dans le domaine des transferts monétaires et des paiements multidevises transfrontaliers, continue de réaliser des progrès significatifs dans l’expansion de sa plateforme numérique afin de fournir des services améliorés aux clients mondiaux, en permettant aux réseaux postaux nationaux du monde entier d’offrir des services internationaux de transferts monétaires numériques.

Australia Post est devenue la cinquième organisation postale nationale au monde à tirer parti des capacités de transfert monétaire numérique de Western Union, en innovant afin de répondre aux besoins de sa clientèle nouvelle et existante en matière de transferts monétaires internationaux. Quatre autres institutions postales nationales offrent d’ores et déjà les services de transfert monétaire numérique de Western Union, parmi lesquelles La Banque Postale en France, Postepay en Italie, Russian Post Bank en Russie, et Post Office Ltd. au Royaume-Uni.

Australia Post enrichit ses services internationaux grâce au lancement des transferts monétaires numériques de Western Union, et permet à ses clients d’envoyer de l’argent à travers le monde 24h/24 et 7j/7 en utilisant les excellentes capacités de transfert monétaire transfrontalier de Western Union via auspost.com.au. Cette expansion numérique s’appuie sur sa relation de 17 années avec Western Union, qui a débuté par le lancement de services de détail en 2004.

Les partenariats de Western Union avec des organisations postales nationales à travers le monde permettent à plusieurs millions de clients d’envoyer facilement de l’argent dans le monde entier. Les clients peuvent choisir de verser leurs fonds vers plusieurs milliards de comptes bancaires et plusieurs millions de portefeuilles mobiles dans près de 120 pays, ou vers plus d’un demi-million d’agences réparties dans plus de 200 pays et territoires. L’intégration des capacités de Western Union, qui incluent capacités de règlement international, réseau financier, conformité et systèmes technologiques, permet à plusieurs millions de clients des réseaux postaux de procéder à des transferts monétaires internationaux de manière rapide, pratique et fiable.

Au fil des décennies, Western Union a noué des collaborations stratégiques avec plusieurs entités postales dans 79 pays. Ces relations nous permettent de travailler conjointement et de développer des moyens innovants pour numériser l’expérience de nos clients communs.

« Nous nous attachons à améliorer de manière continue notre plateforme, ainsi qu’à développer notre portée pour mieux connecter les individus, les entreprises et les communautés du monde entier. Nos partenariats croissants avec plusieurs réseaux postaux nationaux font partie de cet engagement, et nous sommes fiers d’unir nos capacités transfrontalières numériques de premier plan afin d’offrir en quelques clics une véritable connectivité mondiale aux clients mondiaux de nos partenaires des réseaux postaux », a déclaré Jean Claude Farah, président du réseau mondial Western Union. « Grâce à l’expansion de notre relation avec Australia Post, nous poursuivons notre dynamique récente consistant à favoriser la réussite des acteurs de détail dans l’univers numérique, ainsi qu’à libérer de nouvelles opportunités de croissance afin qu’ensemble nous puissions servir de moteur économique pour nos clients mondiaux. »

Farah a ajouté : « Western Union possède un point de vue unique sur les besoins variés de ses clients en matière de transferts monétaires dans différents continents et écosystèmes économiques, financiers et technologiques. Notre plateforme mondiale transcende ces complexités, rendant possible l’envoi facile et rapide de fonds au-delà des frontières et quelle que soit la devise, en seulement quelques clics. »

La stratégie de Western Union consistant à ouvrir sa plateforme et son réseau financier mondial pour desservir des entreprises tierces la positionne en tant que partenaire unique dans le domaine des transferts monétaires internationaux, en permettant aux organisations des secteurs des télécommunications, des technologies, des services financiers et d’autres secteurs d'enrichir les services qu’elles offrent à leurs clients.

The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial dans le domaine des transferts monétaires et des paiements multidevises transfrontaliers. La plateforme de Western Union fournit des flux transfrontaliers fluides, et son réseau financier mondial de premier plan connecte plus de 200 pays et territoires dans plus de 130 devises. Nous mettons en relation les entreprises, les institutions financières, les gouvernements et les consommateurs grâce à l’un des réseaux offrant la plus large portée au monde, en accédant à plusieurs milliards de comptes bancaires, à plusieurs millions de portefeuilles numériques et cartes, ainsi qu’à plus d’un demi-million de magasins de détail. Western Union connecte le monde pour rendre accessibles des possibilités illimitées. Pour en savoir plus, visitez www.westernunion.com.

