Les consommateurs qui souhaitent faire un don pour soutenir les efforts de secours au Maroc n’ont pas à payer de frais de transfert.

Western Union a annoncé aujourd'hui que les consommateurs peuvent désormais utiliser ses services de transfert d'argent international pour verser des dons directement au fonds de secours spécial du Gouvernement marocain pour les victimes et les efforts de secours.

Des dons

En réponse au tremblement de terre dévastateur qui a frappé la région d'Al-Haouz au Maroc le 8 septembre, le gouvernement du Maroc a créé un fonds spécial numéro 126, dans le cadre de ses efforts nationaux pour mettre en œuvre des mesures d'urgence.

Les consommateurs du monde entier peuvent désormais faire un don directement au fonds en utilisant les services de transfert d’argent de Western Union, pour soutenir les victimes du tremblement de terre ainsi que les efforts de secours en cours. Les détails du compte du fonds spécial sont accessibles ici1.

Zéro frais de transfert2

La gratuité des frais de transfert de Western Union vers le Maroc, annoncée le 13 septembre, sera applicable aux dons versés au fonds spécial. Elle reste également ouverte aux consommateurs qui versent de l’argent sur des comptes bancaires lorsqu’ils envoient de l’argent à leurs proches dans le pays.

Aucun frais de transfert vers le Maroc ne s'applique à l'argent envoyé depuis les services Western Union à travers son réseau mondial via tous les canaux numériques et points de vente disponibles. Il est valable jusqu’au 11 octobre 2023.

« Il est émouvant de voir le rythme auquel se déroulent les efforts de redressement et de secours depuis le tremblement de terre dévastateur qui a frappé la région d'Al-Haouz et ses environs au Maroc », a déclaré Mohamed Touhami el Ouazzani, responsable de l'Afrique au sein de Western Union. « À mesure que le pays avance, nous tous – personnes et organisations confondues – devons continuer à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le soutenir. Western Union est solidaire du peuple marocain. Nous savons que les consommateurs du monde entier souhaitent faire un don pour soutenir les victimes et le processus de secours. Nous espérons que le fait de pouvoir utiliser le vaste réseau mondial de Western Union, parallèlement à notre offre sans frais de transfert, leur permettra de faire exactement cela – de manière transparente et fiable ».

