The Yokohama Rubber Company, Limited figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de pneumatiques. Le CA par activité se répartit comme suit : - production de pneumatiques (81,3%) : destinés aux véhicules particuliers, aux bus, aux poids lourds, aux engins miniers et de génie civil, etc. ; - fabrication de produits en polymère et en caoutchouc (17,3%) : tuyaux haute pression, bandes transporteuses, produits antisismiques, tuyaux marins, produits aéronefs, produits de golf, etc. ; - autres (1,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (42,2%), Asie (14,6%), Amérique du Nord (26,6%) et autres (16,6%).

Secteur Pneumatiques