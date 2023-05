The Yumy Candy Company Inc. annonce le lancement de ses produits dans l'une des plus grandes chaînes de supermarchés d'Amérique du Nord, Albertsons

The Yumy Candy Company Inc. a annoncé le lancement de ses produits dans l'une des plus grandes chaînes de supermarchés d'Amérique du Nord, Albertsons. Albertsons est devenue la deuxième plus grande chaîne de supermarchés en Amérique du Nord après avoir fusionné avec Safeway. Elle exploite actuellement 2 270 magasins d'alimentation au détail et pharmacies, 1 720 pharmacies, 402 centres de carburant associés, 22 centres de distribution dédiés et 19 usines de fabrication. La société exploite des magasins dans 34 États et dans le district de Columbia, sous 24 enseignes, dont Albertson's, Safeway, Vons, Jewel-Osco, Shaw's, Acme, Tom Thumb, Randalls, United Supermarkets, Pavilions, Star Market, Haggen, Carrs, Kings Food Markets et Balducci's Food Lovers Market.

Cette réussite s'inscrit dans le cadre du plan d'expansion des ventes de la société aux États-Unis, qui vise à rendre ses délicieux et innovants produits de confiserie plus accessibles aux consommateurs dans tout le pays. La société a lancé ses produits dans des magasins de Californie avec l'intention de les lancer dans d'autres États et d'autres UGS au cours des 12 prochains mois. Les magasins ont opté pour un présentoir qui met en valeur les produits Yumy, ce qui permet d'augmenter l'espace au sol et le marketing de la marque tout en respectant une commande minimale par magasin.

Les clients pourront acheter et déguster les produits Yumy Candy, en particulier les oursons à la pêche, à la fraise, au kiwi et à la pastèque. Outre le magasin Albertson's, une société du portefeuille, Pavilions, distribuera également les produits. Pavilions est une enseigne d'épicerie utilisée par Vons, une division de supermarchés d'Albertsons en Californie du Sud.

Les marchés Pavilions sont plus haut de gamme et proposent une plus grande sélection d'aliments biologiques, de vins et d'autres spécialités alimentaires. Tous les produits Yumy sont végétaliens, à faible teneur en sucre et sans gluten, proposant aux clients un choix plus sain que les bonbons traditionnels. La société a établi cette relation précieuse en prévision d'un lancement réussi dans d'autres chaînes de magasins du groupe Albertson's et Safeway, en Californie et dans d'autres régions des États-Unis.

L'entreprise vise à accroître sa part de marché en s'associant à cette société réputée, qui jouit d'une bonne réputation dans le secteur de l'alimentation en Amérique du Nord. Le lancement des produits Yumy Candy dans les magasins Albertsons et Safeway n'est que le dernier exemple en date de la croissance et de l'expansion continues de la société. En mettant l'accent sur l'innovation et la qualité, l'entreprise est en passe de devenir un acteur de premier plan dans le secteur des bonbons.