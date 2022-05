The Yumy Candy Company Inc. reçoit une commande de 35 000 unités de Yumy Bears de la part d'un détaillant alimentaire canadien

The Yumy Candy Company Inc. a reçu une commande de 35 000 unités de ses produits Yumy Bear à faible teneur en sucre et meilleurs pour la santé de la part du grand détaillant alimentaire du Canada. L'entreprise qui passe la commande est le grand détaillant canadien dont le chiffre d'affaires s'élève à plus de 51 milliards de dollars. Il fournit aux Canadiens des produits d'épicerie, des produits pharmaceutiques, des produits de santé et de beauté, des vêtements, des articles d'usage courant, des services financiers et des produits et services mobiles sans fil.