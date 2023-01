Le responsable d'une école de Virginie savait que l'enfant de 6 ans qui a tiré sur un enseignant pouvait avoir une arme à feu

Le surintendant George Parker a dit aux parents de l'école élémentaire Rickneck, lors d'une réunion virtuelle jeudi, qu'un administrateur scolaire avait appris que le garçon avait peut-être une arme à feu, selon Michelle Price, porte-parole des écoles publiques de Newport News. L'information a d'abord été rapportée par la chaîne de télévision WAVY de Virginie.

L'administrateur n'a pas été identifié et on ne sait pas exactement comment il a appris que le garçon avait peut-être une arme.

Une fois alertés, les responsables de l'école ont fouillé le sac à dos du garçon, mais n'ont pas trouvé l'arme. La raison pour laquelle l'arme n'a pas été trouvée à ce moment-là n'a pas été expliquée. La fusillade a eu lieu environ 2 heures et demie après que le sac à dos du garçon ait été fouillé.

Abigail Zwerner, une enseignante de 25 ans, a été abattue il y a une semaine par le jeune élève. La police a salué l'enseignante comme une héroïne en début de semaine pour avoir réussi à évacuer les élèves de sa classe même après avoir été abattue. Vendredi, la police a déclaré que le dernier état connu de Zwerner était stable.

Le garçon qui a tiré sur Zwerner était sous la garde du département des services sociaux de Newport News, a déclaré la police.

La police a déclaré que l'enquête se poursuit et qu'une fois terminée, elle présentera ses conclusions au procureur du Commonwealth de Newport News, qui prendra toute décision concernant d'éventuelles accusations contre la mère du garçon.

La mère a acheté légalement l'arme de poing Taurus de 9 mm, selon la police, mais pourrait faire face à des accusations de délit mineur s'il s'avère qu'elle n'a pas correctement décroché l'arme à son domicile.

Le garçon a pris l'arme de poing à son domicile, l'a placée dans son sac à dos et l'a retirée pendant que Zwerner donnait cours, a déclaré le chef de la police de Newport News, Steve Drew, en début de semaine. Le garçon a pointé l'arme vers l'enseignant et a tiré une fois. Zwerner a reçu une balle dans la main et dans la poitrine.

Après le coup de feu, une autre femme qui travaille à l'école s'est précipitée dans la salle de classe et a maintenu le garçon à terre pendant que Zwerner escortait les quelque 16 à 20 élèves vers la sortie, a déclaré Drew. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé l'arme sur le sol.

Parker a précédemment déclaré aux journalistes que l'école n'était pas préparée à ce qu'un enfant de 6 ans apporte une arme à l'école et tire avec, disant que c'était seulement la troisième fois depuis 1970 qu'un enfant âgé de 6 ans ou moins avait tiré avec une arme dans une école américaine.

Le conseil scolaire de Newport News a annoncé jeudi que des détecteurs de métaux seraient installés dans chaque école de la ville à la suite de la fusillade.