THEMAC Resources Group Limited est une société de ressources naturelles basée au Canada. La société se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés de ressources naturelles. La société développe sa mine Copper Flat au Nouveau-Mexique (Copper Flat) par l'intermédiaire de sa filiale New Mexico Copper Corporation. Le projet Copper Flat est un projet avancé de cuivre porphyrique et de molybdène. Le projet Copper Flat est situé dans le district minier de Las Animas, dans le centre-sud du Nouveau-Mexique, dans le comté de Sierra, aux États-Unis d'Amérique. La propriété minière est située à environ 150 miles (242 kilomètres (km)) au sud d'Albuquerque, Nouveau Mexique, et à 20 miles (32 km) au sud-ouest de Truth or Consequences, Nouveau Mexique. La propriété minière consiste en 28 titres miniers filoniens brevetés, quatre titres miniers placériens brevetés, 202 titres miniers filoniens non brevetés, 41 titres miniers placériens non brevetés, neuf sites de traitement non brevetés, et 16 parcelles de terrain en fief dans des parcelles et des blocs de titres contigus et non contigus.

Secteur Exploitations minières et métallurgie