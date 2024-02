Themis Medicare Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fabrication de produits pharmaceutiques, notamment dans l'activité de formulation et d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API). La société opère à travers un seul secteur : Produits pharmaceutiques. La société fabrique des produits pharmaceutiques thérapeutiques, des produits de soins différentiels et des API basés en Inde. Ses produits analgésiques et anti-inflammatoires comprennent Aquadol Tpm Gel, Etojet 90 10'S, Etojet 120 10'S, Etojet Mr Tablets 10'S, Etojet XP Gel, Themidol-P Tab 10's, Dhoom, Aquadol inj, Dyloaqua inj, Joydol -P, Joydol -SP, Joydol -TH, et Nimujet Gel. Ses produits analgésiques comprennent Anemol, Tazowin, Themidol, Themidol. Ses produits d'anesthésie incluent Bupicaine 0,25%, Ketmin 2 Vial, Ketmin 5, Ropicaine 2, Themicaine 2%, et plus encore. Ses filiales comprennent Artemis Biotech Limited, Themis Lifestyle Private Limited et Carpo Medical Limited (Royaume-Uni).

Secteur Produits pharmaceutiques