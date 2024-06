Regulatory News:

THERACLION (ISIN: FR0010120402; Mnemo: ALTHE), société innovante développant une plateforme robotique pour la thérapie non invasive par ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU), annonce que sa technologie de pointe pour le traitement des varices a été présentée lors de conférences médicales prestigieuses et dans une revue scientifique :

Pr Paolo Casoni et son équipe ont obtenu un taux de réussite de 98 % avec SONOVEIN®.

Ce résultat est comparable à celui d'autres études sur le SONOVEIN, notamment l'étude de faisabilité américaine avec un taux de réussite de 95 %, et aux résultats des traitements traditionnels, mais le fait d'être non invasif réduit les risques de complication.

5 Key Opinion Leaders ont présenté SONOVEIN lors de conférences internationales au cours du mois dernier.

Une nouvelle publication scientifique sur le SONOVEIN® fait état d'une efficacité de 98,3 % après 12 mois

Pr Paolo Casoni et son équipe ont mené une étude de 12 mois sur l'effet des ultrasons focalisés de haute intensité sur l'incompétence de la grande veine saphène (GSV) en utilisant le SONOVEIN. Parmi les 188 membres traités, le segment traité par la veine saphène interne a montré un taux de réussite de 98,3 % à 12 mois. L'étude a été publiée en avril dans Phlebology, The Journal of Venous Disease, l'une des revues médicales les plus renommées, évaluées par des pairs et couvrant la recherche sur les maladies vasculaires.

De New York à Venise, des leaders d'opinion renommés ont présenté leurs résultats avec SONOVEIN®

Aux États-Unis : Dr Steve Elias, l'un des principaux investigateurs de l'étude de faisabilité de Sonovein US qui s'est terminée début 2023, a présenté ses résultats finaux lors du Venous Symposium : 100 % des résultats de faisabilité et 95 % des critères d'efficacité ont été atteints. L'événement s'est déroulé dans le centre de New York du 8 au 11 mai. Il a rassemblé plus de 600 personnes, principalement des chirurgiens vasculaires, venus de 40 pays, essentiellement des États-Unis. Un intérêt enthousiaste pour la technologie a été communiqué avec force à l'équipe de Theraclion.

Dr Steve Elias est également l'investigateur principal de l'essai pivot Sonovein actuellement en cours et visant à recevoir l'approbation de la FDA (Food & Drug Administration) d'ici 2026.

Au Royaume-Uni : le College of Phlebology a organisé un événement spécial les 3 et 4 mai à Guildford, afin de présenter le Sonovein à un groupe de chirurgiens vasculaires soigneusement sélectionnés dans le monde entier. Les 35 participants ont eu l'occasion d'assister à un cas réel de traitement Sonovein sur un patient, ainsi qu'aux présentations des premiers utilisateurs, Dr Luis Izquierdo Lamoca, de Madrid, Espagne, Dr Guillaume Stalnikiewicz, de Lille, France, et Pr Mark Whiteley, du Royaume-Uni. Un événement réussi qui a suscité beaucoup d'enthousiasme parmi les nouveaux utilisateurs potentiels de Sonovein.

En Italie : Lors du symposium international Vein in Venice, qui s'est tenu du 18 au 20 avril, les premiers utilisateurs de Sonovein, Dr Guillaume Stalnikiewicz, de Lille (France), et Dr Ruben Rodriguez Carvajal, de Marbella (Espagne), ont présenté leurs travaux sur Sonovein à quelques centaines de participants à Mestre (Venise), en Italie. Ils ont présenté des résultats cliniques de pointe sur plusieurs centaines de patients traités par Sonovein. Suscitant l'intérêt de l'assemblée par la nature révolutionnaire de la technologie, les deux KOLs ont reçu de nombreuses questions sur Sonovein. L'équipe de Theraclion, présente à l'événement, a répondu à quelques demandes commerciales.

Pr Paolo Casoni et Dr Emmanuele Nanni ont présenté leur travail avec Sonovein dans 4 congrès différents récemment, à Bologne (23-24 février) au congrès de la Société de Médecine Esthétique, à Pérouse (12 avril) à la Société Italienne de Phlébologie et à Parme à la réunion phlébologique de Chiesi Farmaceutici (13 avril). Dr Emmanuele Nanni est intervenu lors de la réunion nationale de la Société canadienne de phlébologie à Montréal le 3 mai. Du 27 au 29 juin, Dr Matteo Pizzamiglio et Pr Paolo Casoni présenteront leur dernière publication scientifique au Forum veineux européen d'Athènes.

A propos de Theraclion

Theraclion est une société française de MedTech engagée dans le développement d'une alternative non invasive à la chirurgie grâce à l'utilisation innovante des ultrasons focalisés.

Les ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) ne nécessitent pas d'incisions ni de salle d'opération, ne laissent pas de cicatrices et permettent aux patients de reprendre immédiatement leurs activités quotidiennes. La méthode de traitement HIFU concentre les ultrasons thérapeutiques vers un point focal interne depuis l'extérieur du corps.

Theraclion développe la plateforme robotique HIFU pour le traitement des varices SONOVEIN®, marquée CE, ayant le potentiel de remplacer des millions de procédures chirurgicales chaque année.

Basée à Malakoff (Paris), l'équipe de Theraclion est constituée d’une trentaine de personnes, essentiellement en développement technologique et clinique.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.theraclion.com et suivre le compte LinkedIn.

Theraclion est cotée sur Euronext Growth Paris

Eligible au dispositif PEA-PME

Mnémonique : ALTHE - Code ISIN : FR0010120402

LEI : 9695007X7HA7A1GCYD29

