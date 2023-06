Theraclion : AGM 2023 Texte des résolutions

PROJETS DE RESOLUTIONS

A TITRE ORDINAIRE

Première résolution (Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance (i) du rapport de gestion du conseil d'administration sur l'activité et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et (ii) du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve les opérations qui sont traduites dans les comptes annuels ou résumées dans ces rapports, ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés par le conseil d'administration, et qui font apparaître une perte de 4.964.382,83 euros.

L'assemblée générale prend acte qu'aucune dépense visée aux articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts n'a été enregistrée au cours de l'exercice et donne quitus, en conséquence, aux administrateurs et au directeur général, de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

Deuxième résolution (Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes, décide d'affecter la perte de 4.964.382,83 euros de l'exercice clos le 31 décembre 2022 au compte de report à nouveau, qui s'élève désormais à - 4.964.382,83 euros, et décide de ne pas distribuer de dividende au titre dudit exercice.

L'assemblée générale prend acte de ce qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Troisième résolution (Imputation des sommes inscrites au compte « report à nouveau » sur le compte « prime d'émission »)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration :

1. constate que, après affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 décidée par la présente assemblée générale, dans la deuxième (2e)

résolution ci-dessus, le compte « report à nouveau » s'élève à - 4.964.382,83 euros et que le compte « prime d'émission » s'élève à 4.039.868 euros ;

décide d'imputer la somme de 4.039.868 euros inscrite au compte « report à nouveau » sur le compte « prime d'émission » ; constate, en conséquence, que le compte « report à nouveau » est ainsi ramené à - 924.514,83 euros et que le compte « prime d'émission » s'élève désormais à 0 euro.

