Trente-et-unièmerésolution (Taille minimale et nature de la composition du conseil d'administration) (Résolution agréée par le conseil d'administration) - La société est administrée par un conseil d'administration composé au moins de six administrateurs et au plus de 18, excepté pour l'exemption légale en cas de fusion. Un minimum de deux (2) administrateurs indépendants, suivant la définition de l'Auto rité des Marchés Financiers (AMF) et /ou du Code of Conduct de l'AFEP-MEDEFdevront être nommés comme administrateurs. Tout candidat à ce poste devra déclarer s'il est indépendant et déclarer tout conflit d'intérêt avec la société.

