Theraclion : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE PAR THERACLION AVEC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Au titre du contrat de liquidité confié par la société THERACLION (ISIN : FR0010120402 ; Mnémo : ALTHE, éligible PEA-PME) (Paris:ALTHE) au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions Theraclion (ALTHE) : 12 243 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : 29 582,84 euros

Au cours du second semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 225 198 titres 409 279,14 EUR 1 172 transactions VENTE 226 421 titres 409 682,65 EUR 1 279 transactions

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions Theraclion (ALTHE) : 31 850 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : 29 935,01 euros

Prochain rendez-vous financier

Chiffre d’affaires du premier semestre 2021 : 19 janvier 2021

À propos de Theraclion

Theraclion développe une solution innovante d’échothérapie de haute technologie utilisant des ultrasons focalisés à haute intensité pour le traitement des varices, SONOVEIN®. La solution, qui a obtenu le marquage CE en avril 2019, s’appuie sur la forte expertise développée depuis plusieurs années par Theraclion en échothérapie pour les traitements de l’ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens avec sa solution ECHOPULSE®. Les optimisations technologiques d’ECHOPULSE ont permis de concevoir SONOVEIN pour offrir la seule thérapie d'ablation non invasive des varices. Une salle d’opération n’est pas nécessaire et le traitement peut être conduit dans un cabinet médical ou en clinique. La pathologie veineuse est fortement répandue dans le monde et génère environ 5 millions de procédures de traitement par an, selon Millenium research Varicose Vein Device Market Study 2015. Les solutions technologiques de Theraclion reposent sur un outil d’imagerie médicale par ultrasons, de haute technologie, précis, facile d’utilisation et de manipulation pour les praticiens.

Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 25 personnes dont plus de la moitié sont dédiées à la R&D et aux essais cliniques.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Theraclion : www.theraclion.com et sur le site dédié aux patients : www.echotherapie.fr

Theraclion est coté sur Euronext Growth Paris

Éligible au dispositif PEA-PME

Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402

LEI: 9695007X7HA7A1GCYD29

Transactions quotidiennes : 2EME SEMESTRE 2020

Achats Ventes Date Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 172 225 198 409 279,14 1 279 226 421 409 682,65 01/07/2020 5 2930 3 563,33 4 1378 1 654,85 02/07/2020 1 1 1,24 3 1578 1 893,64 03/07/2020 1 1 1,23 1 1 1,23 06/07/2020 3 1273 1 582,31 3 157 197,05 07/07/2020 1 1 1,29 3 494 634,79 08/07/2020 1 1 1,27 1 1 1,27 09/07/2020 4 2102 2 641,55 3 401 501,28 10/07/2020 2 201 253,27 1 1 1,27 13/07/2020 2 430 541,80 1 1 1,26 14/07/2020 1 1 1,26 2 251 320,01 15/07/2020 1 1 1,27 1 1 1,27 16/07/2020 5 1389 1 743,44 5 1720 2 188,40 17/07/2020 11 4057 5 022,74 4 1445 1 788,49 20/07/2020 1 1 1,21 2 46 56,79 21/07/2020 1 1 1,26 8 2373 2 912,80 22/07/2020 3 622 765,08 1 1 1,25 23/07/2020 1 1 1,26 3 746 939,96 24/07/2020 2 667 813,75 1 1 1,23 27/07/2020 1 1 1,26 2 366 448,39 28/07/2020 1 1 1,23 6 4563 5 655,45 29/07/2020 1 1 1,24 1 1 1,24 30/07/2020 5 1451 1 785,29 1 1 1,25 31/07/2020 1 1 1,22 1 1 1,22 03/08/2020 1 1 1,22 1 1 1,22 04/08/2020 1 1 1,20 5 491 605,83 05/08/2020 1 1 1,24 1 1 1,24 06/08/2020 2 46 56,60 1 1 1,25 07/08/2020 1 1 1,24 1 1 1,24 10/08/2020 1 1 1,24 2 46 56,81 11/08/2020 4 1118 1 366,90 2 11 13,44 12/08/2020 2 338 407,30 6 361 435,16 13/08/2020 1 1 1,22 1 1 1,22 14/08/2020 1 1 1,22 1 1 1,22 17/08/2020 1 1 1,23 3 9 11,07 18/08/2020 3 477 577,03 2 11 13,53 19/08/2020 1 1 1,21 2 461 562,41 20/08/2020 1 1 1,21 1 1 1,21 21/08/2020 2 497 596,41 2 503 603,61 24/08/2020 1 1 1,22 6 1641 2 021,89 25/08/2020 1 1 1,21 2 101 122,21 26/08/2020 6 1300 1 573,00 4 376 459,84 27/08/2020 1 1 1,24 2 325 403,00 28/08/2020 7 533 663,32 7 1134 1 420,40 31/08/2020 2 2 2,61 8 1249 1 628,60 01/09/2020 7 1150 1 489,40 4 570 732,88 02/09/2020 8 1010 1 279,12 1 1 1,29 03/09/2020 1 1 1,26 1 1 1,26 04/09/2020 4 460 575,00 1 1 1,25 07/09/2020 1 1 1,25 1 1 1,25 08/09/2020 1 1 1,25 1 1 1,25 09/09/2020 11 2584 3 158,24 3 573 695,51 10/09/2020 5 828 1 006,75 1 1 1,22 11/09/2020 13 3116 3 672,97 21 4980 6 245,42 14/09/2020 2 362 416,33 3 1336 1 536,55 15/09/2020 1 1 1,16 2 151 175,16 16/09/2020 13 3952 4 402,31 7 1792 1 984,29 17/09/2020 7 2398 2 635,04 4 1332 1 469,59 18/09/2020 17 2357 3 005,56 37 9144 11 007,28 21/09/2020 10 2826 3 571,64 1 1 1,28 22/09/2020 3 461 571,65 1 1 1,25 23/09/2020 2 606 751,45 1 1 1,25 24/09/2020 4 983 1 236,15 10 3438 4 343,03 25/09/2020 4 565 704,76 7 362 465,17 28/09/2020 26 5078 7 423,12 75 12836 18 869,53 29/09/2020 47 6316 10 638,30 26 4714 7 992,46 30/09/2020 3 347 593,62 4 367 629,28 01/10/2020 28 8769 14 802,78 10 2137 3 747,38 02/10/2020 34 8235 12 811,58 10 2938 4 630,30 05/10/2020 1 1 1,51 15 4785 7 439,20 06/10/2020 6 1112 1 912,48 15 4940 8 353,49 07/10/2020 7 2063 3 492,92 1 1 1,72 08/10/2020 2 427 713,09 4 263 440,83 09/10/2020 16 1731 3 472,72 56 7604 14 117,44 12/10/2020 109 7503 18 054,65 155 10436 24 852,56 13/10/2020 41 7349 16 701,46 15 1755 3 919,33 14/10/2020 31 5382 10 841,58 33 5789 12 072,32 15/10/2020 34 5040 10 220,11 29 3662 7 399,08 16/10/2020 8 1520 3 483,20 19 4598 10 368,08 19/10/2020 13 2005 4 251,55 11 1473 3 142,52 20/10/2020 19 3201 6 788,35 13 2515 5 458,47 21/10/2020 15 2322 5 028,62 9 1433 3 141,38 22/10/2020 18 2007 4 797,31 35 4151 9 984,35 23/10/2020 15 1946 4 292,26 2 168 381,36 26/10/2020 23 4235 8 940,69 6 728 1 524,34 27/10/2020 29 5926 11 520,76 14 3616 7 003,24 28/10/2020 25 7857 14 396,27 24 6769 12 412,95 29/10/2020 16 3667 6 561,63 25 5710 10 511,18 30/10/2020 15 2895 5 318,35 10 1431 2 624,30 02/11/2020 1 1 1,87 15 3044 5 856,03 03/11/2020 25 8683 16 451,71 13 2273 4 349,69 04/11/2020 25 5494 9 825,11 20 3710 6 712,53 05/11/2020 6 1093 1 938,70 16 2583 4 661,02 06/11/2020 1 1 1,84 8 2007 3 730,69 09/11/2020 8 1572 2 931,88 19 3842 7 288,68 10/11/2020 4 1001 1 832,40 5 1001 1 849,33 11/11/2020 12 2540 4 754,61 10 3394 6 515,33 12/11/2020 8 2302 4 510,74 11 1940 3 855,92 13/11/2020 15 3020 6 318,38 32 6604 13 679,62 16/11/2020 22 4177 8 679,03 11 2690 5 640,41 17/11/2020 11 3738 7 623,76 11 2229 4 552,48 18/11/2020 1 302 619,10 15 3900 8 214,28 19/11/2020 16 4821 10 242,41 9 1872 3 940,16 20/11/2020 13 2862 6 010,23 4 248 522,19 23/11/2020 9 1585 3 292,90 14 1870 3 927,93 24/11/2020 16 3612 7 455,30 8 2965 6 164,29 25/11/2020 14 3231 6 647,32 7 1504 3 173,45 26/11/2020 19 3867 8 185,60 26 8232 17 575,12 27/11/2020 7 1289 2 688,09 8 1687 3 561,74 30/11/2020 9 1965 4 051,11 9 635 1 314,57 01/12/2020 13 1756 3 566,54 15 1699 3 504,25 02/12/2020 6 1277 2 587,30 2 30 61,80 03/12/2020 3 314 628,01 1 1 2,01 04/12/2020 4 1000 2 024,42 5 985 2 017,00 07/12/2020 14 2977 5 854,69 12 2337 4 624,91 08/12/2020 6 1440 2 836,75 7 872 1 732,01 09/12/2020 2 281 553,58 1 1 1,98 10/12/2020 1 1 1,97 3 250 497,48 11/12/2020 11 2029 3 934,54 4 813 1 576,86 14/12/2020 4 274 526,11 6 350 675,68 15/12/2020 1 1 1,92 1 1 1,92 16/12/2020 14 3905 7 692,24 17 4563 9 166,04 17/12/2020 1 1 1,95 4 328 646,14 18/12/2020 3 772 1 519,54 10 839 1 671,03 21/12/2020 14 2941 5 643,09 8 1496 2 983,66 22/12/2020 1 1 1,95 5 1296 2 532,20 23/12/2020 2 151 309,49 11 1182 2 412,14 24/12/2020 27 5934 12 169,99 33 5662 11 764,87 28/12/2020 1 1 2,05 2 127 266,65 29/12/2020 9 2929 5 829,02 11 2177 4 393,40 30/12/2020 1 1 1,98 6 2268 4 497,15

