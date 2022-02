Theraclion : Compte-rendu de l'AG ordinaire du 28 janvier 2022

Compte-rendu de l'assemblée générale

ordinaire de Theraclion

Malakoff, le 7 février 2022 - THERACLION (ISIN : FR0010120402 ; Mnemo : ALTHE, éligible PEA- PME), société innovante développant une plateforme robotisée de traitement non-invasif,

annonce aujourd'hui que l'assemblée générale ordinaire de ses actionnaires s'est tenue le 28 janvier 2022, au siège social, avec un quorum de 32,11 %.

L'ensemble des résolutions agréées par le conseil d'administration, tant à titre ordinaire qu'à titre extraordinire, ont été adoptées à une très large majorité et notamment :

la nomination de Monsieur Cédric Bellanger en tant qu'administrateur ;

la ratification de la cooptation en tant qu'administrateur de Monsieur Yann Duchesne, président du conseil d'administration.

Ancien associé directeur général de McKinsey pour la France, Yann Duchesne a ensuite été associé principal dans un important fonds de private equity (Doughty Hanson) à Londres, avant de devenir Directeur Général d'un conglomérat industriel et commercial (IBL Group). Au cours des 20 dernières années, il a siégé à de nombreux conseils d'administration de sociétés cotées ou détenues par des fonds de private equity, souvent en tant que président. Dans le domaine de la santé, Yann a accompagné de nombreuses sociétés pharmaceutiques lorsqu'il était chez McKinsey. Il est aujourd'hui président d'un groupe pharmaceutique (Medis) et actionnaire fondateur d'une société de biotechnologie basée en Californie (Phylex). Il assure les fonctions de président du conseil d'administration de Theraclion depuis le 7 janvier 2022.

Monsieur Cédric Bellanger apporte, quant à lui, une double compétence d'expert financiers et d'entrepreneur. Il débute en corporate finance chez Signal Equity à New York puis rejoint Schroders à Londres et se spécialise en trading. Il se lance ensuite dans une l'entreprenariat au sein d' Afriwara, un groupe industriel et financier actif dans plus de 60 pays. Depuis 2020, il pilote deux family offices. Désireux d'être au service des entrepreneurs et passionné par le développement d'une technologie de rupture, il rejoint le conseil d'administration de Theraclion où il sera particulièrement actif sur les sujets financiers.

A propos de Theraclion

Chez Theraclion, nous pensons que la chirurgie, telle que nous la connaissons, est dépassée. Elle génère, chez les patients, une anxiété excessive, et elle transforme les médecins en exécutants d'un système archaïque. D'autre part, elle soumet le système de santé à des tensions difficilement soutenables. Nous avons donc voulu bousculer cette convention en créant un dispositif de traitement extracorporel. Notre solution remplace l'acte chirurgical par un traitement robotisé dirigeant des ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) depuis l'extérieur du corps. Notre dispositif d'échothérapie de pointe a déjà obtenu le marquage CE pour le traitement non invasif des varices avec SONOVEIN® et des fibroadénomes mammaires et nodules thyroïdiens avec Echopulse®.

Établis à Malakoff, près de Paris, nos collaborateurs sont en perpétuelle recherche d'innovation, alliant une recherche clinique de haut niveau aux bénéfices de l'intelligence artificielle. Le marché du traitement

