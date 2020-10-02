Theraclion : Déclaration Renaud Saleur

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2020DD703139
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02 octobre 2020
FR0010120402 - DD102522
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
renaud saleur, Administrateur
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : THERACLION
LEI : 9695007X7HA7A1GCYD29
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 28 septembre 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010120402
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 1.4500 Euro
VOLUME : 10 000.0000
PRIX UNITAIRE : 1.5800 Euro
VOLUME : 10 000.0000
PRIX UNITAIRE : 1.6500 Euro
VOLUME : 10 000.0000
PRIX UNITAIRE : 1.8200 Euro
VOLUME : 6 000.0000