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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Growth Paris  >  Theraclion    ALTHE   FR0010120402

THERACLION

(ALTHE)
  Rapport
Cours en temps réel. Temps réel Euronext Growth Paris - 02/10 14:05:46
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13:04THERACLION : Déclaration Renaud Saleur
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Theraclion : Déclaration Renaud Saleur

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02/10/2020 | 13:04

2020DD703139

02 octobre 2020

FR0010120402 - DD102522

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

renaud saleur, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : THERACLION

LEI : 9695007X7HA7A1GCYD29

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 28 septembre 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010120402

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 1.4500 Euro

VOLUME : 10 000.0000

PRIX UNITAIRE : 1.5800 Euro

VOLUME : 10 000.0000

PRIX UNITAIRE : 1.6500 Euro

VOLUME : 10 000.0000

PRIX UNITAIRE : 1.8200 Euro

VOLUME : 6 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 1.6033 Euro

VOLUME : 36 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 02 octobre 2020

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. Conformément au règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement de vos données personnelles en contactant l'AMF par courrier : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; par mail : accesdopers@amf-france.org. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

La Sté Theraclion SA a publié ce contenu, le 02 octobre 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le02 octobre 2020 11:03:04 UTC.

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CA 2020 2,46 M 2,88 M -
Résultat net 2020 - - -
Dette nette 2020 0,56 M 0,65 M -
PER 2020 -5,35x
Rendement 2020 -
Capitalisation 24,4 M 28,7 M -
VE / CA 2020 10,1x
VE / CA 2021
Nbr Employés 22
Flottant 46,8%
Graphique THERACLION
Durée : Période :
Theraclion : Graphique analyse technique Theraclion | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique THERACLION
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 1
Objectif de cours Moyen 1,74 $
Dernier Cours de Cloture 1,88 $
Ecart / Objectif Haut -7,45%
Ecart / Objectif Moyen -7,45%
Ecart / Objectif Bas -7,45%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
David Caumartin Chief Executive Officer
Jean-Yves Burel President & Director
Christopher S. Bödtker Chairman
Laurence Aucoin Vice President-Operations
David Auregan Chief Financial Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
THERACLION-3.03%29
THERMO FISHER SCIENTIFIC34.88%173 347
DANAHER CORPORATION39.87%152 289
INTUITIVE SURGICAL, INC.20.19%83 149
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.91.31%62 301
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION-15.04%54 967
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