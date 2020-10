Theraclion : Juillet

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers

Malakoff - France, le 3 aout 2020

Place de cotation : Euronext Growth Paris Éligible PEA PME

Code ISIN : FR0010120402

Site Internet : www.theraclion.com

Droits de vote :

Nombre total d'actions Nombre total théorique Nombre total réel de Date composant le capital de droits de vote (1) droits de vote (2) social 31/07/2020 15 267 329 16 649 341 16 652 873

Les droits de vote théoriques sont calculés sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droits de vote, conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF. Les droits de vote réels correspondent au nombre total de droits de vote exerçables en assemblée générale. Ils sont calculés sur la base du nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions déduction faite des actions privées de droit de vote.

À propos de Theraclion

Theraclion est une société française spécialisée dans l'équipement médical de haute technologie utilisant les ultrasons thérapeutiques.

Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Theraclion : www.theraclion.com

Theraclion est cotée sur Euronext Growth Paris Éligible au dispositif PEA-PME

Mnémonique : ALTHE - Code ISIN : FR0010120402

