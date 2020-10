Theraclion : Résultats positifs et distinctifs de la technologie de traitement non invasif des varices de Theraclion révélés au 34e congrès de l'American Vein & Lymphatic Society

Regulatory News:

THERACLION (Paris:ALTHE) (ISIN: FR0010120402; Mnemo: ALTHE, éligible PEA-PME), société innovante spécialisée dans le traitement par échothérapie (ultrasons focalisés à haute intensité ou HIFU), annonce des résultats très positifs pour sa solution d'échothérapie non invasive, SONOVEIN.

Le professeur Mark Whiteley a présenté ses résultats lors du 34e congrès annuel de l'American Vein & Lymphatic Society (AVLS). L’AVLS est l’association la plus importante de médecins spécialisés dans le traitement des maladies veineuses. Le Pr Mark Whiteley est chirurgien vasculaire et phlébologue, consultant renommé au Royaume-Uni, et fondateur de la Whiteley Clinic.

Le Pr Whiteley a été le premier à adopter la technologie SONOVEIN en routine clinique. Il a présenté des « résultats à 6 mois de fermeture par ultrasons focalisés de haute intensité des veines saphènes et perforantes incompétentes » à l'AVLS. Le détail des informations sur les 6 mois de suivi sur 22 patients a été présenté.

94,5% des patients souffraient de varices (stades C1 à C4 de la classification CEAP) 1

45 veines ont été traitées, y compris les grandes veines saphènes, les petites veines saphènes, les veines saphènes accessoires antérieures et les veines perforantes

Un taux de fermeture de 100% a été atteint immédiatement après l'échothérapie SONOVEIN sur les veines troncales

sur les veines troncales L’ablation est réussie à 82% après 2 mois et 6 mois pour les veines perforantes, pour lesquelles il n’existe pas actuellement d'option de traitement satisfaisante

L'âge moyen des patients était de 55,5 ans et le ratio homme / femme était de 36% / 64%.

«SONOVEIN, une solution d'échothérapie de haute précision, est la technologie la plus évoluée au monde pour le traitement des varices et des ulcères veineux de jambe. Contrairement au laser endo veineux, à la radiofréquence et même à la mousse, ce traitement est 100% non invasif. Il n'existe aucune autre technique non invasive permettant de traiter la veine de l'extérieur du corps », explique le professeur Whiteley.

SONOVEIN S, la technologie de deuxième génération de Theraclion, a été lancée un peu plus tôt ce mois-ci.

SONOVEIN S - premiers patients déjà traités aux Whiteley Clinics, Londres

Le Pr Whiteley a également partagé ces commentaires sur la technologie de deuxième génération de SONOVEIN lors de l'AVLS. « SONOVEIN S change la donne. Il n'a vraiment besoin d'aucune forme d'anesthésie. Cela accélère le traitement et l'identification de la veine est beaucoup plus facile qu'avec les méthodes existantes. »

L'insuffisance veineuse chronique (IVC) et l'ulcération veineuse sont un problème de santé courant et engendrent une morbidité significative chez les patients. Outre le handicap physique et psychologique chronique dont souffre le patient, ces pathologies représentent également un énorme poids économique. Les taux mondiaux de prévalence de l'IVC sont variables, mais peuvent atteindre 40% chez les femmes et 17% chez les hommes2. La pathologie veineuse génère environ 5 millions de procédures par an.3

À propos de Theraclion

Theraclion développe une solution innovante d’échothérapie de haute technologie utilisant des ultrasons focalisés à haute intensité pour le traitement des varices, SONOVEIN®. La solution, qui a obtenu le marquage CE en avril 2019, s’appuie sur la forte expertise développée depuis plusieurs années par Theraclion en échothérapie pour les traitements de l’ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens avec sa solution ECHOPULSE®. Les optimisations technologiques d’ECHOPULSE ont permis de concevoir SONOVEIN pour offrir la seule thérapie d'ablation non invasive des varices. Une salle d’opération n’est pas nécessaire et le traitement peut être conduit dans un cabinet médical ou en clinique. La pathologie veineuse est fortement répandue dans le monde et génère environ 5 millions de procédures de traitement par an, selon Millenium research Varicose Vein Device Market Study 2015. Les solutions technologiques de Theraclion reposent sur un outil d’imagerie médicale par ultrasons, de haute technologie, précis, facile d’utilisation et de manipulation pour les praticiens.

Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 25 personnes dont plus de la moitié sont dédiées à la R&D et aux essais cliniques.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Theraclion : www.theraclion.com et sur le site dédié aux patients : www.echotherapie.fr

Theraclion est coté sur Euronext Growth Paris

Éligible au dispositif PEA-PME

Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402

LEI: 9695007X7HA7A1GCYD29

