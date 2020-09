Theraclion : Résultats semestriels 2020

La période est marquée par la bonne résistance du résultat d’exploitation, la reprise progressive des traitements et la perspective d’une deuxième génération de Sonovein®

Regulatory News:

THERACLION (ISIN : FR0010120402 ; Mnémo : ALTHE, éligible PEA-PME) (Paris:ALTHE), société innovante spécialisée dans le développement d’équipements médicaux de traitement par échothérapie notamment pour les varices, annonce aujourd’hui ses résultats semestriels 2020.

David Caumartin, Directeur Général de Theraclion, déclare : « Nous constatons une reprise des traitements SONOVEIN® dans la plupart des centres déjà installés depuis la levée du confinement dans un certain nombre de pays. Toutes nos équipes ont continué à travailler pour que le marquage CE de la deuxième génération du dispositif SONOVEIN® intervienne cette année. Il correspond à l’optimisation de notre solution de traitement des varices, intégrant les suggestions de nos experts et améliore significativement la vitesse et les capacités de traitement. Six centres de traitements de la pathologie des veines utilisent notre solution. Ces centres, dirigés par des Key Opinion Leaders (KOLs), sont convaincus de l’innovation de rupture qu’apporte notre solution et sa réponse au besoin médical non satisfait d’un traitement non invasif. Nous sommes plus que jamais déterminés à devenir le leader d’un marché qui concerne près de 5 millions de procédures pour le traitement des varices1. »

Reprise progressive des traitements depuis la levée du confinement

Depuis la sortie de la période de confinement qui a stoppé les soins médicaux non urgents, Theraclion a constaté une reprise progressive des traitements. La majorité des centres actuellement utilisateurs de SONOVEIN® ont repris leur activité, les autres reprennent progressivement. La dynamique a été particulièrement bonne en juillet et août. Les fortes chaleurs et la sédentarité due au confinement ont hélas favorisé la pathologie et conduisent à une demande accrue de consultations.

Par ailleurs, les traitements en échothérapie des nodules thyroïdiens effectués par la solution de traitement Echopulse® affichent également une bonne reprise.

Avancées du développement de SONOVEIN®

Sur ce semestre, malgré les restrictions liées à la crise sanitaire, les équipes de Theraclion ont réussi à poursuivre le développement technique et clinique de la solution de traitement SONOVEIN®. La nouvelle version optimisée qui sera la seconde génération de machine, s’appuie sur les retours des utilisateurs experts (KOLs) qui soutiennent activement la technologie. Aujourd’hui, Theraclion concentre ses efforts pour obtenir rapidement le marquage CE sur cette nouvelle génération dont le design permettra d’incorporer facilement les nouvelles améliorations. Dans l’intervalle, les experts continuent les traitements à l’aide de la première génération de SONOVEIN® qui donne des résultats très satisfaisants pour les médecins et les patients.

La solution SONOVEIN® qui traite les varices par échothérapie est la seule option non-invasive, sans cicatrice et sans incision, réduisant ainsi considérablement le risque de maladie nosocomiale. En outre, l’utilisation de cette solution minimise le temps passé dans le centre de traitement et n'utilise pas de sédation, permettant une activité quasi-normale immédiatement après l’intervention.

RESULTATS AU 30 JUIN 2020

En K€ 30/06/2020 30/06/2019 Var. % Chiffre d'affaires 167 963 -83% Subventions -3 338 -101% Autres produits 0 15 n.a. Total des produits d’exploitation 163 1 316 -88% Achats de marchandises 139 -527 -126% Charges externes -918 -1 146 -20% Charges de personnel -1 395 -1 667 -16% Autres charges opérationnelles -100 -194 -48% Total des charges d’exploitation -2 274 -3 535 -36% Résultat d'exploitation -2 111 -2 218 -5% Résultat financier -189 -87 117% Résultat exceptionnel -10 -47 -79% Crédit Impôt Recherche 438 680 -36% Résultat net -1 872 -1 673 12% Effectif moyen (ETP) 25 25 0

Comptes arrêtés par le Conseil d’Administration du 21 septembre 2020. Les procédures d’audit sur les comptes du premier semestre 2020 ont été effectuées.

Dans un contexte de crise sanitaire, le résultat d’exploitation de Theraclion résiste, la perte d’exploitation diminue de 5%, à - 2 111K€ au 30 juin 2020 contre -2 218 K€ au 30 juin 2019. Il bénéficie de la mise en œuvre, dès le début du confinement, des mesures d’économies.

Après une année 2019 marquée par un fort dynamisme commercial, Theraclion a été freiné dans son élan par la crise aussi soudaine qu’inédite. Au 30 juin 2020, Theraclion SA enregistre un chiffre d'affaires de 169 K€ contre 963 K€, la crise sanitaire ayant entrainé l’arrêt soudain des activités médicales non urgentes. Grâce à la bonne performance avant crise sanitaire et à la reprise progressive des traitements post confinement, le chiffre d’affaires récurrent, composé de la vente des consommables et de services, résiste et s’élève à 167 K€ à fin juin 2020 contre 199 K€ à fin juin 2019.

Les charges d’exploitation s’élèvent à -2 274 K€, en baisse de 36 %. Cette baisse traduit les mesures d’économie prises par Theraclion pour limiter l’impact de la crise sur ses activités et sa trésorerie. En vue de préserver une capacité de rebond, seules les dépenses qui participent au développement de la technologie restent prioritaires. A ce titre, Theraclion a fait le choix de préserver ses effectifs et s’est appuyé sur le dispositif de chômage partiel pour les activités qui ne pouvaient être réalisées en télétravail.

Après prise en compte du résultat financier à – 190 K€ sous l’effet des variations de change et du Crédit Impôt Recherche de 445 K€, le résultat net ressort à – 1 872 K€, en baisse limitée à 12% malgré un contexte adverse.

Au 31 décembre 2019, Theraclion disposait d’une trésorerie de 1,4 M€. Au cours du premier semestre, la société a obtenu 1,4 M€ au titre d’un Prêt Garanti par l'État (PGE) et d’un prêt innovation de Bpi France. Theraclion a par ailleurs perçu le Crédit Impôt Recherche 1M€. Ces apports de financement, conjugués aux économies de coûts significatives, confortent la structure financière de l’entreprise.

Compte tenu de ces éléments, d'une estimation prudente des ventes de systèmes en 2020 avec un second semestre attendu plus dynamique que le premier, de l’émission de tout ou partie de la tranche 2 du financement contracté début 2019, Theraclion estime qu'elle sera en mesure de couvrir ses besoins de trésorerie au cours des 12 prochains mois. Par ailleurs, Theraclion a obtenu sur le premier semestre 2020, une ligne de crédit de 3,6 M€2, qui pourrait être activée, si nécessaire.

À propos de Theraclion

Theraclion développe une solution innovante d’échothérapie de haute technologie utilisant des ultrasons thérapeutiques pour le traitement des varices, SONOVEIN®. La solution, qui a obtenu le marquage CE en avril 2019, s’appuie sur la forte expertise développée par Theraclion en échothérapie pour les traitements de l’ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens avec sa solution Echopulse®. La technologie d’Echopulse® est adaptée sur SONOVEIN® en vue de fournir la seule thérapie d'ablation non invasive des varices, permettant désormais un traitement sans cathéter, injection chimique ou incision. Une salle d’opération n’est pas nécessaire. La pathologie veineuse est fortement répandue dans le monde et génère environ 5 millions de procédures de traitement par an, selon Millenium research Varicose Vein Device Market Study 2015. Les solutions technologiques de Theraclion reposent sur un outil d’imagerie médicale par ultrasons, de haute technologie, précis, facile d’utilisation et de manipulation pour les praticiens.

Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 25 personnes dont plus de la moitié sont dédiées à la R&D et aux essais cliniques.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Theraclion : www.theraclion.com

Theraclion est coté sur Euronext Growth Paris

Éligible au dispositif PEA-PME

Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402

LEI : 9695007X7HA7A1GCYD29

1 Millenium research Varicose Vein Device Market Study 2015

2 Theraclion a reçu un accord avec une société d’investissement pour un maximum de 12 tranches de 300 000 euros à la suite de quoi Theraclion peut, à sa discrétion, demander un financement par le biais d’obligations convertibles.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200923005787/fr/