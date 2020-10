Theraclion : Résultats semestriels 2020

Résultats semestriels 2020

La période est marquée par la bonne résistance du résultat d'exploitation, la

reprise progressive des traitements et la perspective d'une deuxième

génération de Sonovein®

Malakoff, le 23 septembre 2020. THERACLION (ISIN : FR0010120402 ; Mnémo : ALTHE, éligible PEA-PME), société innovante spécialisée dans le développement d'équipements médicaux de traitement par échothérapie notamment pour les varices, annonce aujourd'hui ses résultats semestriels 2020.

David Caumartin, Directeur Général de Theraclion, déclare : « Nous constatons une reprise des traitements SONOVEIN® dans la plupart des centres déjà installés depuis la levée du confinement dans un certain nombre de pays. Toutes nos équipes ont continué à travailler pour que le marquage CE de la deuxième génération du dispositif SONOVEIN® intervienne cette année. Il correspond à l'optimisation de notre solution de traitement des varices, intégrant les suggestions de nos experts et améliore significativement la vitesse et les capacités de traitement. Six centres de traitements de la pathologie des veines utilisent notre solution. Ces centres, dirigés par des Key Opinion Leaders (KOLs), sont convaincus de l'innovation de rupture qu'apporte notre solution et sa réponse au besoin médical non satisfait d'un traitement non invasif. Nous sommes plus que jamais déterminés à devenir le leader d'un marché qui concerne près de 5 millions de procédures pour le traitement des varices1. »

Reprise progressive des traitements depuis la levée du confinement

Depuis la sortie de la période de confinement qui a stoppé les soins médicaux non urgents, Theraclion a constaté une reprise progressive des traitements. La majorité des centres actuellement utilisateurs de SONOVEIN® ont repris leur activité, les autres reprennent progressivement. La dynamique a été particulièrement bonne en juillet et août. Les fortes chaleurs et la sédentarité due au confinement ont hélas favorisé la pathologie et conduisent à une demande accrue de consultations.

Par ailleurs, les traitements en échothérapie des nodules thyroïdiens effectués par la solution de traitement Echopulse® affichent également une bonne reprise.

Avancées du développement de SONOVEIN®

Sur ce semestre, malgré les restrictions liées à la crise sanitaire, les équipes de Theraclion ont réussi à poursuivre le développement technique et clinique de la solution de traitement SONOVEIN®. La nouvelle version optimisée qui sera la seconde génération de machine, s'appuie sur les retours des utilisateurs experts (KOLs) qui soutiennent activement la technologie. Aujourd'hui, Theraclion concentre ses efforts pour obtenir rapidement le marquage CE sur cette nouvelle génération dont le design permettra d'incorporer facilement les nouvelles améliorations. Dans l'intervalle, les experts continuent les traitements à l'aide de la première génération de SONOVEIN® qui donne des résultats très satisfaisants pour les médecins et les patients.

la solution SONOVEIN® qui traite les varices par échothérapie est la seule option non-invasive, sans cicatrice et sans incision, réduisant ainsi considérablement le risque de maladie nosocomiale. En outre, l'utilisation de cette solution minimise le temps passé dans le centre de traitement et n'utilise pas de sédation, permettant une activité quasi-normale immédiatement

