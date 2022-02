Ce document ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement aux Etats- Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.

Theraclion annonce le vif succès d'une augmentation de capital de 6,5

millions d'euros

Malakoff, France - 25 février 2022 - THERACLION (Euronext Growth, FR0010120402 - ALTHE, éligible au dispositif PEA-PME), société spécialisée dans l'équipement médical innovant dédié à l'échothérapie, annonce ce jour le succès d'une augmentation de capital de 6,5 millions d'euros, par émission d'actions nouvelles ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription le cadre d'un placement privé, conformément à l'article L. 411-21° du Code monétaire et financier, et de catégorie de personnes, par construction accélérée d'un livre d'ordres (l' « Augmentation de Capital »).

Nous tenons à remercier les actionnaires historiques, notamment la société chinoise Furui Medical Science, et les nouveaux investisseurs, qui ont participé à cette augmentation de capital afin de soutenir la stratégie de Theraclion. Cette levée de fonds conforte notre visibilité financière à plus d'un an. Ce financement permet à Theraclion de poursuivre son développement dans trois domaines thérapeutiques majeurs et dans trois zones géographiques : les varices, aux Etats-Unis (demande d'autorisation de la FDA en cours) et en Europe ; la thyroïde, en Europe et en Chine ; le cancer du sein, principalement aux Etats-Unis. Theraclion va se concentrer principalement sur la recherche de partenariats stratégiques (en particulier aux Etats-Unis et en Chine), et des améliorations technologiques et cliniques. » commente Yann Duchesne, président exécutif de Theraclion.

Modalités de l'offre

Le directeur général de la Société, sur délégation de pouvoirs du conseil d'administration faisant usage des délégations de compétences conférées par les 9e et 11e résolutions de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 22 juin 2021, a décidé, ce jour, de l'émission de 5.935.253 actions ordinaires nouvelles. La souscription à ces actions ordinaires nouvelles a été réservée à (i) des investisseurs qualifiés et à un cercle restreint d'investisseurs, conformément à l'article L. 411-21° du Code monétaire et financier et à la 9e résolution de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 22 juin 2021 et (ii) à des investisseurs entrant dans la catégorie de personnes définie à la 11e résolution de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 22 juin 20211.

L'Augmentation de Capital, représentant environ 26 % du capital social de la Société, sur une base non diluée, avant la réalisation de l'Augmentation de Capital, a été effectuée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société, conformément aux 9e et 11e résolutions de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 22 juin 2021.

Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 1,099 euro par action, ce qui correspond à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de Theraclion sur le marché Euronext Growth Paris des 5 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, diminuée d'une décote de 20%, conformément aux 9e et 11e résolutions de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 22 juin 2021.

1 La 11e résolution de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 22 juin 2021 a supprimé le droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'un ou plusieurs créancier(s), notamment bancaire et/ou obligataire et/ou créancier en compte-courant d'actionnaires, actuel ou futur, ayant une créance sur la Société supérieure à 5.000 euros.