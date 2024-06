Theraclion est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'équipements médicaux d'échothérapie associant thérapie par ultrasons focalisés (HIFU) et monitoring par échographie. La société propose l'Echopulse, un appareil destiné au traitement non-invasif et ambulatoire de l'adénofibrome du sein et des nodules thyroïdiens. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente d'équipements (66,1%) ; - vente de consommables (27,8%) ; - prestations de services après-vente (6,1%). 96,6% du CA est réalisé à l'international.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés