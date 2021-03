Theraclion franchit une étape cruciale pour sa technologie en 2020 : Les résultats permettent une nouvelle expansion dans les deux prochaines années

Regulatory News:

THERACLION (ISIN : FR0010120402 ; Mnemo : ALTHE, éligible PEA-SME), société innovante développant une plateforme robotique évolutive pour le traitement non invasif par échothérapie notamment des varices, annonce aujourd'hui ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et sa stratégie pour les deux années à venir.

Une nouvelle étape cruciale dans la performance de notre technologie

En 2020, Theraclion a réussi à maintenir son effort dans le développement de sa plateforme, SONOVEIN® et est prêt à passer à la prochaine étape de son expansion. La nouvelle version SONOVEIN S, a terminé son essai clinique et a obtenu le marquage CE. Le traitement non chirurgical est désormais 2 à 3 fois plus rapide. Il a permis de traiter avec succès des patients complexes avec une excellente sécurité. Il est maintenant proposé dans la pratique clinique standard à Londres par le Professeur Mark Whiteley, chirurgien vasculaire britannique renommé, et dans trois autres cliniques dans le monde. Pour mieux soutenir l'activité et la demande accrues du nouveau système, la société a promu David Auregan du poste de directeur financier à celui de directeur des opérations.

SONOVEIN® S, le traitement de référence sur le marché des varices de 10 milliards de dollars.

Pour 2021, Theraclion prévoit de poursuivre le développement commercial dans de nouveaux territoires, notamment en Asie. Theraclion va également augmenter de manière significative les installations de SONOVEIN S sur de nouveaux sites de leaders d'opinion clés. Ces experts internationaux montrent un fort enthousiasme pour cette technologie disruptive ce qui stimule l'intérêt des centres de pointe en Europe. Une fois équipés, leurs centres d'excellence sont le relais de la technologie vers le reste du marché. Le traitement des varices compte environ 5 millions de procédures de traitement par an dans le monde, soit un marché de 10 milliards de dollars.Theraclion a pour ambition de capter une part significative de ce marché. SONOVEIN® S devrait progressivement devenir le traitement de référence pour les patients souffrant d'insuffisance veineuse chronique.

Concentration sur la finalisaton de ses pilotes commerciaux et accélération du développement dans de nouveaux domaines.

S'appuyant sur l'évolution technologique en matière d'efficacité et de rapidité réalisée en 2020, Theraclion va se concentrer sur le développement d'une présérie commerciale. La technologie devient compétitive et amène la société à envisager son potentiel dans des domaines autres que la veine, tels que le cancer de la thyroïde et du sein. L'entreprise va accélérer son développement grâce à des partenariats complets et des investissements importants pour compléter le dossier préclinique et clinique. Ces avancées soutiennent l'ambition de Theraclion de devenir la meilleure plateforme robotique évolutive pour le traitement non invasif par échothérapie.

Résultats au 31 décembre 2020, protection de la trésorerie pour permettre une nouvelle expansion.

Theraclion a levé 3,0 millions d'euros auprès d'investisseurs et a obtenu 1,4 million d'euros de prêts auprès de BPI France et du CIC. En parallèle, la société a mis en place une politique stricte de contrôle des dépenses pour protéger sa trésorerie et les dépenses opérationnelles ciblées ont été réduites de 37% en 2020. Cela a permis à la société d'aller de l'avant dans le déploiement commercial de SONOVEIN S.

‘000€ 2020/12/31 2019/12/31 Var. % Chiffre d’affaires 744 2 784 - 73% Subventions -3 347 n.a. Autres revenus 0 86 -100%. Total des produits d’exploitation 741 3 217 - 77% Achats des marchandises vendues - 291 - 1 612 -82% Autres achats - 1 956 -2 353 - 17% Salaires et charges sociales -2 304 -3 368 - 32% Autres charges -479 -590 - 19% Total des charges d’exploitation - 5 029 - 7 925 - 37% Résultat d’exploitation - 4 288 - 4 708 + 9% Résultat financier - 330 - 221 - 49% Résultat non courant - 10 - 132 - 92% Crédit impôt recherche 722 1 269 - 43% Résultat net - 3 905 - 3 792 - 3% Effectif moyen (ETP) 24 25 - 4%

Comptes approuvés par le Conseil d'administration le 18 mars 2021. Les procédures de vérification des comptes de l'exercice 2020 ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion.

Des coûts d'exploitation sous contrôle et un résultat net presque stable

Theraclion SA a réalisé un chiffre d'affaires de 744 K€ en 2020, soit une diminution de 73% par rapport à 2019. Les revenus récurrents constitués par la vente de consommables et de services ont atteint 467 K€ en croissance de 8%.

Le total des coûts d'exploitation a diminué de 37% par rapport à 2019 principalement grâce à la réduction des frais de déplacement induite par la crise COVID-19 et d'autres activités commerciales connexes.

Le crédit d'impôt recherche s'élève à 722 K€ à fin décembre 2020. Le crédit d'impôt 2019 comprenait 302K € relatifs à une réclamation concernant des exercices antérieurs, payés au premier semestre 2019 et un crédit d'impôt recherche pour le premier semestre 2019 de 967K€. La réduction de 967K€ à 722K€ est principalement due à la réduction des dépenses.

La réduction des coûts d'exploitation de 37% a compensé la baisse des revenus de 77% et la perte nette de 3 905K€ est en hausse limitée de 3% par rapport à 2020. La trésorerie disponible de Theraclion était de 2,3 millions d'euros au 31 décembre 2020.

Visibilité sur la satisfaction des besoins de trésorerie jusqu’au deuxième trimestre 2022.

‘000€ 2020/12/31 2019/12/31 Var. Trésorerie 2 314 1 423 891 Placement moyen et long terme 31 31 0 Total trésorerie et équivalent 2 345 1 454 891 Prêts bancaires -1400 -1400 Dette convertible - 2 684 -424 -2 260 Dette Totale - 4 084 - 424 -3 660 Trésorerie nette - 1 739 1 030 -2 769

Theraclion a reçu des avances de trésorerie d'Oseo pour un montant de 6 527 K€, intérêts capitalisés compris. Son remboursement est basé sur des milestones qui ne devraient pas être atteints dans les cinq prochaines années. Par conséquent, l'avance n'est pas comptabilisée comme une dette financière.

La dette convertible est issue du plan de financement conclu en 2019 en trois tranches d’un montant maximum de 11,8 M€. Les obligations convertibles émises en 2019 ont été converties en 2020. Les deux premières tranches du plan ont été levées pour un total de 7,8 M€.

En plus de la trésorerie disponible de 2,3 M€ au 31 décembre 2020, la société a sécurisé 1,5 M€ de prêts PGE auprès de BPI France et du CIC à encaisser début 2021. En tenant compte d'une estimation prudente des ventes de systèmes en 2021, de la croissance des traitements des varices au fur et à mesure du déploiement de SONOVEIN S ou d'autres financements de ses actionnaires actuels dont l'émission de tout ou partie de la tranche 3 du plan de financement conclu en 2019, Theraclion estime être en mesure de couvrir ses besoins de trésorerie sur les 12 mois à venir.

À propos de Theraclion

Theraclion développe une solution innovante d’échothérapie de haute technologie utilisant des ultrasons focalisés à haute intensité pour le traitement des varices, SONOVEIN®. La solution, qui a obtenu le marquage CE en avril 2019, s’appuie sur la forte expertise développée depuis plusieurs années par Theraclion en échothérapie pour les traitements de l’ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens avec sa solution ECHOPULSE®. Les optimisations technologiques d’ECHOPULSE ont permis de concevoir SONOVEIN pour offrir la seule thérapie d'ablation non invasive des varices. Une salle d’opération n’est pas nécessaire et le traitement peut être conduit dans un cabinet médical ou en clinique. La pathologie veineuse est fortement répandue dans le monde et génère environ 5 millions de procédures de traitement par an, selon Millenium research Varicose Vein Device Market Study 2015. Les solutions technologiques de Theraclion reposent sur un outil d’imagerie médicale par ultrasons, de haute technologie, précis, facile d’utilisation et de manipulation pour les praticiens.

Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 25 personnes dont plus de la moitié sont dédiées à la R&D et aux essais cliniques.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Theraclion : www.theraclion.com et sur le site dédié aux patients : www.echotherapie.fr

Theraclion est coté sur Euronext Growth Paris

Éligible au dispositif PEA-PME

Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402

LEI: 9695007X7HA7A1GCYD29

