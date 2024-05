Theracryf PLC, anciennement Evgen Pharma plc, est une société thérapeutique en phase clinique. La société est engagée dans le développement d'une nouvelle génération de produits thérapeutiques dans les domaines de l'oncologie et des troubles comportementaux du cerveau. Son pipeline et son composé principal SFX-01 sont issus de sa technologie propriétaire Sulforadex. Sa technologie Sulforadex synthétise le sulforaphane en un ingrédient pharmaceutique actif, stable et solide, libérant ainsi son potentiel médical et commercial. SFX-01 est un complexe de sulforaphane et d'alpha-cyclodextrine formulé sous forme de comprimé stable. La société a un candidat antagoniste de l'orexine 1 à un stade préclinique avancé qui cible les comportements de dépendance. Elle a également une molécule candidate inhibitrice du DAT à un stade préclinique avancé ciblant la fatigue et la narcolepsie.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale