01/02/2021 : Theradiag annonce un chiffre d'affaires annuel 2020 de 10,4 M, en croissance de 8,0%

Excellente performance des ventes sur le Théranostic avec une croissance de 15,5%

Forte expansion de l'activité aux Etats-Unis matérialisée par une progression de 34,0%

Solide performance des ventes en France soutenue par l'activité IVD

Niveau de trésorerie au 31 décembre 2020 : 3,5 M€

Croissy-Beaubourg, le 1er février 2021, 07h30 CET - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro des maladies auto-immunes et le Théranostic annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires annuel et son niveau de trésorerie au 31 décembre 2020, données en cours d'audit.

Chiffre d'affaires 2020 à 10,4 M€

En milliers d'euros 31 déc. 2020 31 déc. 2019 Variation Chiffre d'affaires* 10 413 9 638 +8,0 % dont chiffre d'affaires Théranostic 5 120 4 432 +15,5 % dont chiffre d'affaires IVD 5 293 5 206 + 1,7 % *Données en cours d'audit

Au 31 décembre 2020, Theradiag a réalisé un chiffre d'affaires de 10,4 millions d'euros contre 9,6 millions en 2019, soit une progression de +8,0 % en ligne avec le plan stratégique établi par la société.

L'activité Théranostic enregistre de nouveau une forte croissance de +15,5 % sur l'année 2020 et représente désormais 49% du chiffre d'affaires de Theradiag. En dépit d'une situation sanitaire inédite et de la prolongation des plans blancs dans les hôpitaux depuis mi-mars 2020, cette performance illustre la solidité du business model de ce segment.

Aux Etats-Unis, Theradiag réalise, en particulier, d'excellentes performances qui traduisent le vif succès de son partenariat avec HalioDX. Les ventes de tests de la gamme TRACKER® connaissent une progression de 53% sur cette zone comparées à 2019. En France, où l'activité est désormais bien établie, les ventes sur ce segment ont connu une croissance de + 4%. A l'export, la société maintient un niveau d'activité soutenu, avec une hausse de ses ventes de + 15%.

L'activité Diagnostic In Vitro (IVD) affiche quant à elle au global une légère croissance de chiffre d'affaires de +1,7 % avec 5,3 millions d'euros à fin décembre 2020. Il est à noter que le premier semestre 2019 incluait des ventes importantes d'instrumentation non récurrentes conclues avec l'ancien partenaire HOB.

Toutefois, cet effet de base a été contrebalancé par une activité opportuniste, les tests Covid. Theradiag a rapidement pris l'initiative de mobiliser ses énergies et ses ressources internes afin de contribuer aux efforts de lutte contre la pandémie. Les ventes liées à la lutte contre la Covid s'élèvent à environ 900 K€ en 2020, 95% d'entre elles ont été des ventes de tests antigéniques.

Sur le segment de l'IVD, en plus de son activité première d'auto-immunité comprenant les contrôles de qualité et de ses activités de dépistage et de sérologie pour lutter contre la Covid, Theradiag compte accentuer sa stratégie de spécialisation de niche, comme la génétique ou la fertilité masculine.

Situation de trésorerie

Au 31 décembre 2020, la trésorerie nette disponible de Theradiag s'élève à 3,5 millions d'euros, dont 1,9 million d'euros de Prêt Garanti par l'Etat (PGE), contre 2,9 millions d'euros au 31 décembre 2019 et 1,7 millions d'euros au 30 juin 2020.

Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag a commenté « Le franchissement symbolique et historique des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pour Theradiag constitue une performance remarquable en dépit du contexte sanitaire et économique de 2020. Ce cap résulte de l'exécution de nos axes stratégiques. Premièrement, la restructuration du mix de nos activités vers le Théranostic qui constitue désormais la moitié des ventes de la société. Deuxièmement, l'internationalisation des activités de notre société avec notre partenariat HalioDX qui nous permet d'afficher une croissance de 34% de nos ventes aux Etats-Unis. En 2021, nous comptons maintenir cette dynamique afin d'améliorer progressivement nos indicateurs de performance. »

« Les performances de croissance de 2020 de Theradiag dans ce contexte hostile soulignent la robustesse de notre société. Je tiens tout particulièrement à féliciter les équipes de Theradiag pour leur dévouement et leur implication sans faille. Ils constituent nos facteurs clés de succès. » conclut Pierre Morgon, Président du Conseil d'Administration de Theradiag.

Rappel des principaux évènements de 2020

- Publication d'excellents résultats pour les nouveaux kits i-Tracker® de sa gamme TRACKER® lors du congrès ECCO

- Marquage CE des quatre premiers kits de tests i-Tracker® de sa gamme TRACKER® : Infliximab et Adalimumab

- Approbation d'un premier test Covid-19, 'RT-PCR'.

- Signature d'un accord de licence exclusive portant sur la fabrication de protéines virales du Covid-19 et d'un accord de collaboration globale avec l'Université de Tours

- Lancement de la commercialisation d'un test antigénique

- Création d'un établissement secondaire à Tours

Calendrier financier :

- Résultats annuels 2020, le 22 mars 2021, avant ouverture du marché

- Assemblée Générale Annuelle, le 6 mai 2021

A propos de Theradiag

Theradiag est la société leader dans le monitoring des biothérapies. Forte de son expérience sur le marché du diagnostic, la société développe, produit et commercialise des tests de diagnostic in vitro innovants (IVD) depuis plus de 30 ans.

Theradiag est à l'origine de tests de 'Théranostic' (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l'efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques. Au-delà du simple diagnostic, le Théranostic a pour vocation de donner aux cliniciens les moyens de mettre en place une « médecine personnalisée » pour chaque patient. Il favorise un bon usage du médicament grâce à l'individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. A cet effet, Theradiag commercialise la gamme TRACKER®, marquée CE, une solution complète et à forte valeur médicale.

Présent dans plus de 70 pays, la société est basée à Marne‑la-Vallée en France et compte plus de 60 collaborateurs. En 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,4 M€. Theradiag est cotée en Bourse sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0004197747) et est éligible au dispositif PEA-PME.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com

