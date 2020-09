07/09/2020 : THERADIAG publiera ses résultats semestriels 2020 le 21 septembre 2020 après clôture des marchés et tiendra une conférence téléphonique le 22 septembre

Croissy-Beaubourg, le 7 septembre, 17h45 CEST - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro des maladies auto-immunes et le Théranostic publiera ses résultats semestriels consolidés clos au 30 juin 2020 et arrêtés par le Conseil d'administration du 17 septembre 2020, le lundi 21 septembre 2020 à 17h45 CEST (heure de Paris).

Bertrand de Castelnau, Directeur Général, présentera ces résultats semestriels lors d'une conférence téléphonique le mardi 22 septembre 2020, à 9h00 heure de Paris, et répondra aux questions des analystes et des investisseurs.

Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le 01.72.72.74.03, suivi du code

d'accès 24 52 93 51 #. Pour accéder au slideshow par internet, cliquez sur le lien suivant : https://www.anywhereconference.comConference=418950313&PIN=24529351&UserAudioMode=DATA.

La présentation sera également mise à disposition sur le site internet de la société : https://www.theradiag.com/category/presentations-financieres/

La réécoute sera également disponible pendant une période de 90 jours en composant le : 01 70 71 01 60 suivi du code d'accès : 41 89 50 313 # puis suivre les instructions.

Prochain événement financier auquel Theradiag participe :

- 1er octobre 2020 : Séminaire Santé / Biotech - Portzamparc BNP Paribas Format Digital

A propos de Theradiag

Theradiag est la société leader dans le monitoring des biothérapies. Forte de son expérience sur le marché du diagnostic, la société développe, produit et commercialise des tests de diagnostic in vitro innovants (IVD) depuis plus de 30 ans.

Theradiag est à l'origine de tests de 'Théranostic' (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l'efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques. Au-delà du simple diagnostic, le théranostic a pour vocation de donner aux cliniciens les moyens de mettre en place une « médecine personnalisée » pour chaque patient. Il favorise un bon usage du médicament grâce à l'individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. A cet effet, Theradiag commercialise la gamme TRACKER®, marquée CE, une solution complète et à forte valeur médicale.

Présent dans plus de 70 pays, la société est basée à Marne‑la-Vallée en France et compte plus de 60 collaborateurs. En 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 9,6 M€. Theradiag est cotée en Bourse sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0004197747) et est éligible au dispositif PEA-PME.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com

Theradiag Bertrand de Castelnau CEO/Managing Director Tél. : 01 64 62 10 12 contact@theradiag.com NewCap Communication financière et Relations Investisseurs Sandrine Boussard-Gallien Quentin Massé Tél. : 01 44 71 94 94 theradiag@newcap.eu NewCap Relations médias Nicolas Mérigeau Tél. : 01 44 71 94 98 nmerigeau@newcap.fr