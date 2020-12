08/12/2020: Theradiag obtient un financement non dilutif de 1,9 M sous forme de Prêt Garanti par l'Etat

Croissy-Beaubourg, le 08 décembre 2020, 17h45 CET - THERADIAG(ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce aujourd'hui l'obtention, auprès d'un syndicat bancaire, d'un prêt de 1,9 million d'euros sous la forme d'un Prêt Garanti par l'État (PGE).

Le prêt est garanti à hauteur de 90% par l'État français avec une maturité initiale de 12 mois et une option d'extension permettant à Theradiag de différer le remboursement du montant principal sur une période pouvant aller jusqu'à 5 ans.

Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, déclare: « Nous tenons à remercier le gouvernement français et nos banques partenaires pour ce financement non dilutif qui nous permet de poursuivre sereinement nos activités. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, cet emprunt contribue à sécuriser notre trésorerie et à étendre notre visibilité financière afin de déployer nos axes stratégiques sur le marché du diagnostic. »

