11/01/2021: THERADIAG annonce le marquage CE de quatre nouveaux kits de tests i-Tracker® destinés au monitoring des biothérapies

Croissy-Beaubourg, le 11 janvier 2021, 17h45 CET - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic annonce aujourd'hui avoir réalisé le marquage CE de quatre kits supplémentaires de sa gamme de tests i-Tracker® destinés au monitoring des biothérapies.

En 2020, Theradiag avait annoncé le lancement de la commercialisation de ses quatre premiers kits de tests i-Tracker® (i-Tracker® Infliximab, i-Tracker® Anti-Infliximab, i-Tracker® Adalimumab et i-Tracker® Anti-Adalimumab) adaptés à l'i-Track10® et à IDS-iSYS.

En 2021, Theradiag poursuit ses investissements de R&D et ses efforts d'innovation et propose désormais, en plus de ses premiers tests, quatre coffrets complémentaires de tests i-Tracker® : i-Tracker® Vedolizumab, i-Tracker® Anti-Vedolizumab, i-Tracker® Ustekinumab et i-Tracker® Anti-Ustekinumab, tous adaptés à l'i-Track10®, son automate de dernière génération permettant un chargement continu (random access), ainsi qu'à l'analyseur automatisé IDS-iSYS, un analyseur fabriqué par la société IDS.

Le marquage CE de ces quatre nouveaux kits i-Tracker® est désormais effectué et leur mise sur le marché a été déclarée auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Ces kits, Vedolizumab et Ustekinumab, sont validés sur les molécules utilisées pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques en gastroentérologie, comme la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique par exemple.

Ces nouveaux coffrets de tests i-Tracker® permettent aux cliniciens d'ajuster le dosage des médicaments qui mesure les niveaux sériques et plasmatiques des biothérapies employées dans le traitement de nombreuses pathologies inflammatoires chroniques en gastroentérologie. Ils sont calibrés sur les standards internationaux de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Ce marquage CE de nouveaux kits de tests venant compléter la gamme LISA Tracker® s'inscrit dans la stratégie de développement de la solution i-Track10® dans les principaux centres hospitaliers et les laboratoires privés, tant en France qu'à l'international, dans les pays où Theradiag est présent.

Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, a commenté :« Nous sommes très heureux d'annoncer ce nouveau marquage CE qui nous permet désormais de proposer à la commercialisation huit kits de tests innovants qui sont notamment adaptés à notre plateforme i-Track10®. Cette dernière offre un meilleur temps de rendu de résultats, bénéfique aux cliniciens et aux patients.En s'adressant à plus de pathologies, cette extension de gamme contribue au développement de la surveillance thérapeutique individualisée d'encore plus de biothérapies. »

Calendrier financier :

Chiffre d'affaires annuel 2020 , le 1 er février 2021, avant l'ouverture du marché

, le 1 février 2021, avant l'ouverture du marché Résultats annuels 2020, le 22 mars 2021, avant l'ouverture du marché

le 22 mars 2021, avant l'ouverture du marché Assemblée Générale Annuelle, le 6 mai 2021

A propos de Theradiag

Theradiag est la société leader dans le monitoring des biothérapies. Forte de son expérience sur le marché du diagnostic, la société développe, produit et commercialise des tests de diagnostic in vitro innovants (IVD) depuis plus de 30 ans.

Theradiag est à l'origine de tests de 'Théranostic' (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l'efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques. Au-delà du simple diagnostic, le théranostic a pour vocation de donner aux cliniciens les moyens de mettre en place une « médecine personnalisée » pour chaque patient. Il favorise un bon usage du médicament grâce à l'individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. A cet effet, Theradiag commercialise la gamme TRACKER®, marquée CE, une solution complète et à forte valeur médicale.

Présent dans plus de 70 pays, la société est basée à Marne‑la-Vallée en France et compte plus de 60 collaborateurs. En 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 9,6 M€. Theradiag est cotée en Bourse sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0004197747) et est éligible au dispositif PEA-PME.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com