19/07/2021 : Theradiag annonce un chiffre d'affaires semestriel 2021 de 5,5 M, en croissance de 12,5%

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2021 en hausse de 14,7 % sur le Théranostic

Activité Théranostic aux États-Unis en croissance de 33,6%

Bonne performance de l'IVD avec une croissance de 10,4%

Croissy-Beaubourg, le 19 juillet 2021, 7h30 CEST - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le Théranostic, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires semestriel et son niveau de trésorerie au 30 juin 2021, données en cours d'audit.

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 à 5,5 M€

En milliers d'euros 30 juin 2021 30 juin 2020 Variation Chiffre d'affaires* 5 482 4 871 +12,5 % dont chiffre d'affaires Théranostic 2 766 2 410 +14,7% dont chiffre d'affaires IVD 2 716 2 461 +10,4 % *Données en cours d'audit

Au 30 juin 2021, Theradiag a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros contre 4,9 millions au

1er semestre 2020, soit une croissance de 12,5% en dépit d'un contexte économique et sanitaire caractérisé par la persistance dans l'ensemble des pays des difficultés d'accès aux soins en milieu hospitalier pour les patients en immunothérapie.

L'activité Théranostic poursuit sa croissance avec une progression ce semestre de +14,7%, portée en particulier par la dynamique des ventes de l'automate i-Track10. Marquée par une forte croissance depuis plusieurs semestres, l'activité Théranostic représente pour la première fois la majorité des revenus de Theradiag sur ces six premiers mois de 2021.

L'activité Théranostic réalisée aux Etats-Unis en partenariat avec HalioDX atteint 0,5 million d'euros, en ligne avec le plan de développement de la société, et est en croissance de 33,6%. A l'export, la société maintient un niveau d'activité très soutenu avec une hausse des ventes de 27,4% à 1,3 million d'euros. Pénalisée par le maintien des plans blancs dans les hôpitaux, l'activité en France a légèrement ralenti, elle se situe en retrait de 5,2% à 1,0 million d'euros par rapport au 1er semestre 2020.

L'activité Diagnostic In Vitro (IVD) affiche quant à elle une croissance de chiffre d'affaires de +10,4% pour atteindre 2,7 millions d'euros au 30 juin 2021.

Situation de trésorerie

Au 30 juin 2021, la trésorerie nette disponible de Theradiag s'élève à 1,4 million d'euros contre

3,5 millions d'euros au 31 décembre 2020. Cette différence résulte de décalages de trésorerie résolus à date qui s'élèvent à 0,5 million d'euros, ainsi que des investissements en R&D et en développement à l'international en ligne avec le plan stratégique de Theradiag.

Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag a commenté : « La croissance de chiffre d'affaires de 12,5% dans un contexte sanitaire délicat prouve une nouvelle fois que le business model de Theradiag repose sur de solides fondamentaux. Sur ce premier semestre 2021, l'activité Théranostic poursuit sa croissance grâce au déploiement de la solution i-Track dont la commercialisation avait été lancée en plein confinement en 2020. La dynamique du Théranostic particulièrement soutenue aux Etats-Unis met en avant la réussite de notre partenariat avec Halio DX dans ce pays stratégique. Le premier semestre a été également marqué par le coup d'envoi du projet Humabdiag avec l'université de Tours qui va nous permettre d'obtenir des anticorps de grande qualité qui sont stratégiques pour l'avenir de la société. Pour la suite de l'exercice 2021, nous maintenons nos investissements en innovation et nos efforts de déploiement à l'international, notamment aux Etats-Unis. »

Pierre Morgon, Président du Conseil d'Administration de Theradiag poursuit : « Ce premier semestre souligne la robustesse du modèle façonné depuis des années par les équipes de Theradiag qui ont démontré leur performance en période de crise. Leader mondial dans le monitoring des biothérapies, Theradiag dispose d'une véritable avance technologique et continue de la maintenir grâce à sa politique d'investissement judicieuse. Cette dynamique positive est soutenue par un plan stratégique ambitieux et clair qui ne peut offrir qu'un bel avenir à Theradiag. »

Rappel des principaux évènements du 1er semestre 2021

Janvier 2021 : Marquage CE des quatre nouveaux kits de tests i-Tracker® de la gamme TRACKER® Kits Vedolizumab et Ustekinumab sur les molécules princeps et biosimilaires

Janvier 2021 : Signature d'un contrat de fourniture de réactifs de contrôle de qualité avec Orgentec

Mai 2021 : Participation au projet Humabdiag, projet de recherche d'envergure visant une bio production d'anticorps monoclonaux à Tours

A propos de Theradiag

Theradiag est la société leader dans le monitoring des biothérapies. Forte de son expérience sur le marché du diagnostic, la société développe, produit et commercialise des tests de diagnostic in vitro innovants (IVD) depuis plus de 30 ans.

Theradiag est à l'origine de tests de 'Théranostic' (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l'efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques. Au-delà du simple diagnostic, le Théranostic a pour vocation de donner aux cliniciens les moyens de mettre en place une « médecine personnalisée » pour chaque patient. Il favorise un bon usage du médicament grâce à l'individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. A cet effet, Theradiag commercialise la gamme TRACKER®, marquée CE, une solution complète et à forte valeur médicale.

Présent dans plus de 70 pays, la société est basée à Marne-la-Vallée en France et compte plus de 60 collaborateurs. En 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,4 M€. Theradiag est cotée en Bourse sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0004197747) et est éligible au dispositif PEA-PME.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com

