Changement de gouvernance chez Theradiag

e Conseil d'Administration de Theradiag a décidé de nommer Christian Policard, au poste de président en remplacement de Pierre Morgon, démissionnaire de ses fonctions, et Simon Davière, au poste de directeur Général en remplacement de Bertrand de Castelnau, également démissionnaire, à compter du 1er mars 2023.



"Après plus de dix années en tant qu'administrateur indépendant, puis président du Conseil d'administration, je referme aujourd'hui un chapitre de transformation profonde et de développement de Theradiaf, commencé lors de l'introduction en bourse en 2012, avec la satisfaction de voir une entreprise qui a développé une activité de recherche et développement sans égale, et des compétences industrielles répondant aux normes réglementaires les plus exigeantes ", a déclaré Pierre Morgon. " Theradiag est désormais au seuil de la rentabilité et totalement préparée pour sa future expansion, et tous mes vœux de succès l'accompagnent. "