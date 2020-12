Theradiag, société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, a annoncé l’obtention, auprès d’un syndicat bancaire, d’un prêt de 1,9 million d’euros sous la forme d’un Prêt Garanti par l’État (PGE). Le prêt est garanti à hauteur de 90% par l’État français avec une maturité initiale de 12 mois et une option d’extension permettant à Theradiag de différer le remboursement du montant principal sur une période pouvant aller jusqu’à 5 ans.